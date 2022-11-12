美國提出“物價登頂論”……韓國還不到放松的時候. November. 12, 2022 07:09. . 美國消費者物價上升率上個月下降到了7.7%。消費者物價6月達到9.1%的頂點後，連續4個月漲幅縮少，對於美聯儲基準利率調整上調速度和經濟軟著陸的期待感增大，紐約股市大幅上漲。韓國的KOSPI、KOSDAQ也上漲了3%以上，首爾外匯市場的韓元對美元的匯率也以1318韓元：1，暴跌（升值）了近60韓元。 雖然美國公布的壹個數字使世界經濟突然陷入粉紅色氛圍，但這種氛圍很難持續。上周，美聯儲主席鮑威爾表示下個月將減少利率上調幅度，但同時表示，提高利率的時間會更長、更高。有預測稱，目前為4%的美國基準利率明年將上升到6%。導致能源價格上漲的烏克蘭戰爭也有望度過冬天。最近，世界第三大虛擬貨幣交易所FTX危機擴散到金融圈，有可能引發“虛擬貨幣版雷曼兄弟事件”的憂慮也越來越大。 現在全球經濟停滯已進入門檻，以出口為生的韓國經濟的困難很有可能持續更長時間。韓國開發研究院預測，明年將實現1.8%的增長，低於3.2%的高物價和潛在增長率。除了石油危機、外匯危機、全球金融危機、新冠疫情第壹年之外，這是史無前例的低增長率。 再加上春川樂高樂園事件、韓國電力發行巨額公司債券，資金市場陷入僵局，連大企業也很難籌集資金。即使給予高利率，也只能籌集短期資金的中小企業、建設企業有可能接連破產。隨著住宅擔保貸款、租賃貸款利率超過7%、勉強購買房子的家庭破產的可能性也越來越大。雪上加霜的是，連韓國的最大貿易國中國也在29個月內出口減少等，陷入了停滯狀態。 壹直主張“10月物價頂點論”的韓國政府和韓國銀行對美國物價上漲率的下降感到非常高興。但是上個月韓國的物價比9月份更高等，沒有出現物價得到控制的信號。由於韓電的巨額赤字，明年電費大幅上漲也已不可避免。隨著物價上漲，要求提高工資的要求也越來越強烈。不穩定的國際油價隨時都有可能反彈。政府和韓國銀行不能草率放松警惕，要密切關註急劇變化的情況。

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