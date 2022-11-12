白宮在FTX破產危機中表示：“有必要虛擬貨幣交易”. November. 12, 2022 07:10. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據悉，以面臨破產危機的交易量為準排名世界第三的虛擬資產交易所FTX因涉嫌挪用顧客賬戶，正在接受美國金融監管當局的調查。據彭博社等外媒當地時間10日報道，美國司法部和證券交易委員會正在集中調查FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德從FTX顧客賬戶中非法向自己設立的“阿拉米達研究”貸款，故意提高FTT價格的疑惑。與FTX美國法人無關的FTX網站總部所在的巴哈馬政府表示，凍結了當地FTX資產。 白宮發言人詹皮亞爾在當天的新聞發布會上就FTX事件表示，“正在繼續關註情況。這說明為什麽需要限制虛擬貨幣，”暗示將加強對虛擬貨幣市場的整體限制。 此前的本月2日，在虛擬貨幣專門媒體CoinDesk提出了FTX和相關公司對沖基金“阿拉米達研究”的財政健全性疑惑後，FTX陷入了流動性危機。雖然班克曼-弗裏德正在推進94億美元（約12.6萬億韓元）規模的資金籌措，但能否成功還是未知數。 當天，隨著美國10月份物價上漲率緩和的消息，包括比特幣在內的部分虛擬貨幣雖然回到了上升趨勢，但虛擬貨幣市場整體的危機感正在增大。虛擬貨幣貸款企業Block Pie為了掌握FTX事件相關的危險因素，中斷了顧客提取。投資FTX的風險投資公司Sequoia損失了部分投資金。《華爾街日報》指出：“矽谷和華爾街向FTX投資了20億美元（約2.6萬億韓元），但沒有進行有效的監督。”

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