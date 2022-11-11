保羅•艾倫收藏品的成交價超過1萬億韓元，創下了“歷史最高紀錄”. November. 11, 2022 07:48. by 金民 kimmin@donga.com. 9日（當地時間），與比爾•蓋茨（68歲）壹起共同創立美國微軟公司（MS）的保羅•艾倫（1953~2018年）留下的藝術品收藏品在美國紐約佳士得拍賣會上以15億美元（約1.4萬億韓元•包括手續費）成交。彭博社等媒體報道說，這是拍賣歷史上個人收藏品交易的最高紀錄。之前的紀錄是今年5月美國房地產大亨利•麥克洛夫婦的收藏品（9.22億美元）。 在參加拍賣的艾倫的60件藏品中，以最高價格成交的作品是法國點彩派（新印象畫派）畫家喬治•索拉的《擺姿勢的女人們》，售價為1.494億美元。點彩派繪畫最終導致了印象派的誕生，在美術史上具有重大意義。大部分索拉作品都保存在世界著名美術館，個人收藏作品稀少，因此創下了很高的成交價。 此外，保羅•塞尚的《聖維克多山》（1.38億美元）、文森特•梵高的《柏樹環繞的果園》（1.17億美元）、古斯塔夫•克裏姆特的《白樺林》（1.05億美元）等超過1億美元的高價作品都出現在此次拍賣會上，引起了人們的極大關註。 《紐約時報》（NYT）報道稱，拉裏•高古軒等著名美術交易商以及佳士得拍賣行的所有者弗朗索瓦•皮諾也觀看了當天的拍賣。皮諾是擁有古馳、伊夫-聖洛朗、瓦倫西亞等名牌的開雲集團（Kering Group）的創始人。 《紐約時報》分析說，在世界經濟蕭條的危機下，當天的拍賣會依然取得成功，這表明超高價美術品市場沒有受到不景氣的太大影響。當天的收益將根據艾倫的遺言用於慈善事業。 艾倫在美國西部華盛頓州的著名私立高中“萊克賽德學校”遇見了蓋茨。1975年，十年23歲的他與蓋茨共同創立了微軟公司。雖然事業蒸蒸日上，但1982年他患上血癌的壹種“霍奇金病”，退出了經營壹線。之後他運營體育俱樂部或投資腦科學、人工智能研究等，建設音樂博物館等，進行了多種活動。據悉，2018年去世時，艾倫擁有203億美元（約27萬億韓元）的財產。

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