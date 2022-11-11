除首爾和京畿道4個地區外，全國限制地區將全部被解除. November. 11, 2022 07:49. by 崔東洙記者、李祝福記者 firefly@donga.com,bless@donga.com. 除首爾、京畿果川、城南（盆唐區、壽井區）、光明市、河南市外，全國限制地區將全部被解除。將限制地區內無住宅者住宅擔保認定比率（LTV）放寬到50%，允許投機過熱地區內市價超過15億韓元的公寓住宅擔保貸款的方案也將提前到下月1日實施。最近房價下降幅度增大，交易絕壁變得嚴重，出臺這壹政策是為了防止市場硬著陸。企劃財政部、國土交通部、金融委員會等10日召開了第三次房地產相關長官會議，發表了包含上述內容的《房地產市場懸案應對方案》。 根據此次方案，從14日0時開始，京畿水原、安養、九裏、軍浦、義王市、龍仁市水枝、器興區、華城市東灘2新城市、安山市檀園區等9處將被解除投機過熱地區。調整對象地區也將解除京畿22處、仁川8處、世宗等共31處。國土交通部長官元喜龍表示：“考慮到實際需求者的住宅交易越來越困難。” 為了降低實際需求者的負擔，激活交易，上個月27日在緊急經濟民生會議上發表的貸款限制緩解實行時期也將從明年1月提前壹個月從今年12月開始施行。因此，從下月1日開始，限制地區內無住宅者可以不受房價的影響，獲得LTV最多50%的住宅貸款。將平民實際需求者的優惠貸款限度從4億韓元增加到6億韓元，並允許以全租金返還為目的的市價超過15億韓元的公寓的住宅貸款。副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬當天表示：“雖然部分住宅價格下調是不可避免的，但是要警惕與最近利率上調趨勢相結合的急劇市場冷卻的可能性。” 據韓國房地產院當天透露，首爾公寓價格本周（以7日調查為準）比前壹周下跌0.38%，是2012年5月統計以來的最大跌幅。全國（-0.39%）和首都圈（-0.47%）也出現了歷史最大跌幅，房地產市場硬著陸的憂慮正在加大。韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩（音）表示：“此次方案雖然具有規制正常化的意義，但由於是利率上調期，所以很難停止房價下降趨勢或消除交易懸崖。”

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