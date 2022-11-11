拜登就通脹消減法案表示：“不能妥協……我有否決權”. November. 11, 2022 07:49. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間9日就《通貨膨脹消減法案》的環保能源支援條款等表示：“這不是可以妥協的問題，”“我有可以行使否決權的筆。”也就是說，即使有可能奪回眾議院多數黨的共和黨推進修改消減通脹法案，他也會否決。有人擔心，如果消減通脹法案在中期選舉後成為民主黨和共和黨之間最大的政治爭論點，韓國產電動汽車補貼歧視解決方案的制定也會出現差池。 拜登當天在白宮舉行的中期選舉結果相關演講中表示：“不會支持共和黨提出的任何使通貨膨脹惡化的提案，”“不會脫離應對氣候危機的歷史性承諾。這不是可以妥協的問題。不會讓這樣的事情發生。”對環保能源的投資和支援，與只對北美產電動汽車提供稅額減免（補貼）壹道，是消減通脹法案的核心內容。共和黨在中期選舉過程中批評擴大環保能源投資與支援，公開表示將推進與消減通脹法案對抗的法案並在國會層面對消減通脹法案展開調查。 據有線電視新聞網（CNN）10日報道，在正在進行開票的中間選舉中，在參議院的100個議席中，民主黨和共和黨分別確保了48席和49席。在亞利桑那州和內華達州的計票工作結束的12日之前，參議院多數黨的輪廓將會浮出水面。如果民主黨和共和黨在上述兩地各獲得壹個議席，下個月6日舉行決選投票的佐治亞州將決定多數黨花落誰家。

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