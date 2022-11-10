尹錫悅11日至15日巡訪東南亞……韓美日首腦會談正在協調之中. November. 10, 2022 07:46. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統為了參加東盟峰會、二十國集團（G20）峰會，將從11日起依次訪問柬埔寨金邊和印度尼西亞巴厘島，為期6天4夜。 國家安保室長金聖翰9日在新聞發布會上表示：“尹總統將出席11日至15日在金邊舉行的東盟峰會和在巴厘島舉行的G20峰會。”這是繼出席北約峰會和巡訪英國、美國、加拿大之後的第三次巡訪。 尹錫悅將於11日出席韓國-東盟峰會，發表政府的印度太平洋戰略和韓國-東盟聯合構想，計劃提高與東盟國家的關系和交流、合作水平，強調加強地區安保的紐帶關系。尹錫悅12日將出席東盟1+3（韓中日）峰會，13日將出席東亞峰會。 金聖翰就這壹日程解釋說：“在過去的6個月裏，韓國外交的主線是‘同盟外交’、以自由和聯合為基礎的‘多邊外交’延續的，”“此次以印太戰略為代表的‘地區外交’的拼圖，完成了‘尹錫悅號’對外政策的基本框架。” 尹錫悅將於14日轉往巴厘島，參加二十國集團成員的經濟團體和企業代表參加的二十國集團工商峰會。在15日的二十國集團峰會上，他將在糧食、安全、保健等環節上發表講話。 尹錫悅與主要國家首腦的雙邊、多邊會談也在協調之中。韓美及韓美日首腦會談在積極的氛圍中秘密進行協調。雖然有日本媒體提及韓日首腦會談的可能性，但目前仍不明朗。韓中首腦會談舉行的可能性也很低。總統室高層相關人士表示：“中國國家主席習近平可能會自然而然地與尹總統在會場會面。” 尹錫悅將在16日結束的二十國集團峰會中，消化截至15日的日程，在午夜前後踏上回國之路。這是考慮了之後與訪韓的荷蘭、西班牙首腦的外交日程。也有分析認為：“這是考慮到梨泰院萬聖節慘案之後國內政治條件和輿論而做出的決定。”

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