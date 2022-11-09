沒有展現藍圖的尹錫悅政府6個月……希望革新領導能力，激活國政動力. November. 09, 2022 08:05. . 尹錫悅總統將於10日迎來就任6個月。在上周的蓋洛普調查中，尹錫悅總統的支持率為29%。連續4個月徘徊在30%上下。雖然支持率不是絕對的評價尺度，但是只能說，對於打著“公正、常識、自由”大旗、雄心勃勃地出發的新政府6個月，國民輿論是冷淡的。 僅從沒有國政經驗和選舉經驗這壹點來看，很難說尹錫悅總統是“有準備的領導人”。但也有很多人希望沒有在汝矣島泡過的“非政治領導力”能升華為新時代的純粹熱情。這就是對他離開青瓦臺開啟龍山時代的強烈意誌寄以期待的原因。 尹錫悅總統每天早晨在上班路上與記者們進行問答等，試圖展現出與過去不同的溝通面貌。他再次鞏固了在文在寅政權中受損的韓美同盟，並努力改善韓日關系。政府還確立了民間自律、市場經濟原則。脫核電的問題也正在糾正中。 但這些正常化努力，因為重用檢察機關出身人士等人事爭議、掌握權力機關爭議、與夫人相關的雜音、執政黨內的權力鬥爭、總統自己的各種傳聞等，未能發光閃亮。更本質的問題是，是沒有表現出超越“反文在寅”基調，在全球經濟危機、急劇變化的安保局勢下，執政5年間將如何引導大韓民國走向何方的明確的規劃和力量。 雖然存在朝小野大、前政權的高層釘釘子等政治格局的問題，但要是只怪罪在野黨，國內外的局勢非常危險。普通百姓都切身感受到了，超出25年前外匯危機水平的經濟寒流已經開始襲來。出口不振、貿易收支赤字、資金市場梗塞、家庭負債炸彈等，處處都是地雷陣。應該反思壹下，是否給予了民眾克服這種經濟危機的信心。 這是諸多難題的延續。眼下只能全力以赴收拾燃眉之急的梨泰院萬聖節慘案。如果與在野黨的政治鬥爭保持距離，徹底查明原因、嚴正追究責任、防止再次發生類似事件，國民也會給予信任。特別是，不僅要追究相關人員的法律責任，還要追究政治責任。 即將迎來執政第二年。有必要提前制定何時、如何結束新積弊清算的戰略。雖然政府標榜自己是“有實力的政府”，但很多人指出，閃動在眼前的只有檢察機關、“財務黨”出身的人。雖然隨著教育部長李周浩的提名，新政府在上臺6個月後齊全了內閣陣容，但現在是重新考慮地區安排及多樣性的時候了。最最重要的，是希望尹錫悅總統能夠革新自己的領導能力。不能讓心情郁悶轉變為希望渺茫。

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