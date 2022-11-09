尹錫悅就任總統後立即著手韓美同盟正常化和修復韓日關系. November. 09, 2022 08:06. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 尹錫悅政府的外交安保行動中最引人註目的部分是推進韓美同盟正常化與韓日關系正常化。 總統室相關人士自我評價說：“強化韓美關系，把它整合成了安保、經濟等壹攬子同盟關系。”韓美兩國領導人繼5月尹錫悅政府上臺後時隔11天即舉行首腦會談後，以6月北約峰會、9月聯合國大會等為契機多次會面，承諾進行全面經濟合作等。最近在韓美年度安保磋商中，兩國就適時展開美國戰略資產達成協議，安保合作水平也大幅提高。 韓日關系也正在恢復中。兩國政府為了解決日本帝國主義強制征用受害者問題，正在進行協商。觀察人士認為，兩國首腦將以本月東盟峰會等為契機會面，開啟協商的大門。但也有不少悲觀論者認為，在日方道歉問題上，兩國間存在較大分歧，很難取得實質性進展。 韓中關系被認為是絆腳石。尹錫悅韓國政府把基調從“安美經中”（安保為美國，經濟為中國）調整為“安美經世”（安保為美國，經濟為世界）等，參與了美國的對華牽制路線，矛盾因素凸顯出來。韓中圍繞薩德等問題的立場分歧也是絆腳石。 尹錫悅政府提出了朝核路線圖“大膽構想”，試圖改善對朝關系。但朝鮮反而以集中挑釁來回應。對此沒有明確的對朝遏制方案，也是尹錫悅政府需要解決的外交安保課題。

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