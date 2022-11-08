這次輪到Meta……“最快或在本周內解雇數千人”. November. 08, 2022 07:40. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據悉，運營臉書（Facebook）和照片墻（Instagram）的Meta公司自2004年創立以來，時隔18年首次大量解雇數千人以上。繼推特突然解雇壹半職員3700人後，此次連Meta也進行了大規模結構調整。分析稱，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球性大流行（Pandemic）時大幅增加雇傭，開始“橫掃”開發者的Big Tech（大型科技企業）接連的解雇事件意味著比起業績，只看可能性繼續“夢想投資”的時代或將悄然結束。 6日（當地時間），華爾街日報（WSJ）報道稱，Meta最快將於9日展開“大量解雇”工作。有預測稱，擁有8.7萬多名員工的Meta的解雇規模將超過推特的3700名。WSJ引用相關人士的話表示：“在最近的大科技企業解雇事件中，其規模或將是最大的。” Meta公司從新冠病毒爆發的2020年開始，3年間新雇傭了4.2萬多名員工。今年的職員規模接近新冠肺炎疫情之前的2019年的2倍。但是業績卻跟不上人員的增加情況。隨著消費者在新冠肺炎疫情期間將外出就餐或旅行的時間投入到社交媒體上，2020年公司凈利潤激增57.67%，但進入“地方風土病（壹般性的傳染病）”的今年第三季度（7~9月）凈利潤驟減約50%。美國投資咨詢公司Evercore ISI的首席戰略家朱利安•伊曼紐爾對彭博社指出：“大科技企業的‘價值’現在應該以業績為後盾。”

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