氫彈的威脅 . November. 08, 2022 07:39. . 1956年11月5日上午8點，英軍和法軍空降大隊降落在位於蘇伊士運河入口的港口城市塞德港周邊據點。英軍占領了運河西側的加密爾機場，法軍占領了運河南側入口處的橋梁。第二天即6日，英國海軍機動部隊登陸塞德港，占領了這座城市。 英軍和法軍的目的是奪回埃及總統納賽爾宣布國有化的蘇伊士運河。英軍和法軍打算首先用武力占領運河，然後搖身壹變成為保護蘇伊士的聯合國軍。納賽爾驚慌失措。他曾預測，因第二次世界大戰而處於艱難狀態的英國和法國將無力派遣遠征軍到埃及。雖然英國和法國的舉動出乎意料，但英法聯軍畢竟只是少數。如果據傳有十萬之眾的埃及軍隊全力進攻，聯軍很難堅持下去。 但是，以色列正湧向蘇伊士。以軍閃電般開戰，輕松控制了西奈半島，並迅速到達蘇伊士。因為以色列，埃及軍隊在西奈遭受了巨大損失，剩下的兵力也不能集中到位於塞德港的聯軍身上。如果蘇伊士運河國有化失敗，納賽爾的人氣可能會下降，甚至下臺。 在千鈞壹發的時刻，蘇聯以總理尼古拉·布爾加寧的名義發送了信息。“如果受到擁有近代大規模殺傷性武器的更強大的國家的攻擊，英、法的立場是什麽？” 該信息中提及的大量殺傷性武器是核彈。在此之前，蘇聯成功進行了氫彈試驗。其破壞力是落在日本的原子彈所無法比較的。英、法表面上裝作不以為然，但連美國也要求撤離蘇伊士，因此只能屈服於威脅。這是歷史上核威脅成功的首例。 俄羅斯、伊朗、朝鮮也直接或間接地談論核武器。這次那樣的威脅能奏效嗎？這次美國的態度也會左右結果嗎？

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