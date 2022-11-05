印度尼西亞制作人們紛紛表示：“韓國電影的故事讓所有人感動……確保版權的競爭非常激烈”. November. 05, 2022 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 今年9月8日在印度尼西亞上映的電影《7號房的奇跡（Miracle in Cell No.7）》名副其實。這是壹部翻拍韓國電影《7號房的禮物》（2013年）的作品，截至上月末觀眾人數達到585萬人次，位居印度尼西亞歷屆票房第5位。這大大超過了140萬名觀眾的損益平衡點。銷售額達到了192億韓元。加上宣傳營銷費用的總制作費是21億韓元，因此算是創造了超級給力的票房成績。 此前，越南也傳出了韓國電影翻拍作品大賣的消息。《極限職業》（2019年）的越南版《極易職業》（非常容易的職業）自今年4月末上映後，兩周內登上越南票房冠軍寶座。與原作的主人公刑警們偽裝經營炸雞店不同，越南版改變了設定，改為經營越南國民飲食“烤肉飯（Cơm tấm）”店鋪，攻略了當地觀眾。結果，該片吸引了86萬名觀眾，在今年在越南上映的本國電影中排名第三。 ○ 票房得到認證的韓國電影翻拍像泄閘的洪水壹樣勢不可擋 今年春天全世界進入全球性大流行病局面後，大流行期間未能上映的韓國電影翻拍作品正在世界各地上映。像《7號房的奇跡》和《極易職業》壹樣大獲成功的作品也陸續登場，證明了在世界任何地方都可以兼容的K故事的潛力。 今年2月25日通過Netflix向全世界同時公開的法國電影《Restless》超越好萊塢大片，從同月26日開始連續5天占據電影部門流媒體世界第壹的位置。這部電影是翻拍2014年上映的韓國影片《走到盡頭》。9月，《奇怪的她》（2014年）翻拍成西班牙語版的作品在北美和墨西哥上映。電影《青年警察》（2017年）被翻拍成日本NTV電視劇《未滿警察 Midnight Runner》，於今年6~9月播出。這部電視劇最高收視率達到了11.2%，大獲成功。 據韓國電影振興委員會透露，去年韓國電影翻拍版權的出口額為194.25萬美元（約27.62億韓元）。與2020年的99.7126萬美元（約14.2億韓元）相比，增加了近壹倍，是近5年來的最高值。通常，在銷售翻拍版權時，國內投資發行公司等原作者方面以上映後分配部分收益的方式簽訂合同，而且版權銷售合同業績沒有全部報告給電影振興委員會，因此，實際版權銷售相關收益將大大超過這壹水平。 特別是海外電影公司利用制作好的電影推遲上映的大流行期間和無意中出現的時間，為了提前確保韓國電影中已證明票房的作品的翻拍版權，展開了激烈的競爭。在大流行期間，以《魷魚遊戲》為先導，K內容獲得了超高人氣，地位和信賴度同時上升，以此為契機，確保翻拍版權的競爭變得愈加激烈。 作為《7號房的禮物》發行公司NEW的子公司，專門負責海外銷售的Contents Panda理事李正河（音）表示：“在大流行期間，尋找在韓國票房得到證明，翻拍時可以減少風險的故事的趨勢明顯加強”，“在大流行期間，海外買家購買翻拍版權的相關咨詢特別多。” ○ 北美、歐洲、中東……翻拍各大洲“踢館” 以東南亞、中國、日本等亞洲為主的翻拍版權購買國家以大流行期間為起點，正在迅速擴大到北美等全世界。《奇怪的她》和《陽光姐妹淘Sunny》（2011年）、《7號房的禮物》、《走到盡頭》等屬於翻拍市場大魚的作品事實上已經在整個大陸翻拍，開始“各大洲踢館”。《7號房的禮物》在菲律賓、土耳其、印度尼西亞上映了翻拍版，去年還向西班牙銷售了翻拍版權。印度和阿拉伯語（中東）版權也已出售，正在準備制作。另外，還正在與美國、日本等討論版權銷售問題。《走到盡頭》也在法國、中國、菲律賓通過電影上映及在線視頻服務（OTT）公開，日本版也在制作中。此外還與美國、印度簽訂了版權銷售合同。 特別是《奇怪的她》在購買翻拍版權後，目前正在企劃開發的德國和準備制作英文版的美國等翻拍版上映或正在推進翻拍的版本就多達9個。美國亞馬遜去年購買動作片《惡女》（2017年）的版權後，正在準備翻拍電視系列片。《走到盡頭》的投資發行公司Showbox海外事業組理事安正元（音）表示：“隨著大流行期間《魷魚遊戲》的興起，很多國家都在咨詢購買比以往更加多樣化的韓國電影”，“關註翻拍版權的國家變得多樣化的傾向確實非常明顯。” ○ K故事的獨創性讓全世界為之瘋狂 在海外翻拍韓國電影，熱衷於K故事的理由是多樣性和獨創性。漢陽大學文化內容系教授樸基秀表示：“好萊塢具備了至少7、8人以上壹起進行故事創作的集體創作系統”，“在這種系統中，故事沒了棱角，與眾不同的故事幾乎不被接受。”他接著說，“韓國則是獨自或少數人制作故事的結構，因此出現了很多新穎的故事。” 《7號房的禮物》、《奇怪的她》等翻拍人氣作品是重視家庭價值的內容，這壹點也值得關註。光雲大學東北亞文化產業系教授姜成律（音）分析稱，“隨著新自由主義的擴散，生活變得越來越困難，世界人似乎從強調家庭重要性的K故事中得到了普遍的安慰”，“好萊塢在全世界普及了家庭故事，韓國在利用這些故事的同時，還以與好萊塢完全不同的文法構成，特別是帶有悲劇性的情緒，這壹點刺激了世界人的興趣。” 最近10年間，世界電影界的主流美國好萊塢電影以《復仇者聯盟》系列為代表的漫威電影、以《蝙蝠俠》系列為先導的DC電影等制作費超過1500億韓元的大規模連鎖電影和低預算獨立電影兩極分化也是K故事獲得人氣的原因。據分析，在動作、喜劇、羅曼史等中間級電影變得珍貴的電影市場上，K故事起到了填補這壹空缺的作用。 ○ 共同制作主導翻拍 隨著K故事獲得人氣，韓國電影翻拍方式已經超越了只銷售版權，幹脆升級為韓國原作者方面在海外主導制作的共同制作方式，這壹點也值得關註。越南版的《極易職業》就是其中的代表。該片的正式國籍是越南。但是仔細看的話，有很多可以看成是韓國電影的部分。電影是由CJ ENM在越南當地設立的合作法人CJ HK與越南當地制作公司壹起制作的。奉俊昊導演執導的電影《母親》（2009年）也在美國推進通過共同制作方式翻拍。韓國國內投資發行公司NEW也正在討論將驚悚電影《捉迷藏》（2013年）與日本以這種方式翻拍的方案。如果原作者方面直接參與翻拍版制作，可以保留原作固有的紋理等票房的核心因素，同時反映當地特色，通過適當變奏的當地化戰略提高票房的可能性。 CJ ENM海外事業部長高京範（音）表示：“韓國電影市場已經飽和，成長存在局限性，因此以在韓國已經得到驗證的故事主導翻拍的方式擴大全球事業”，“不僅是越南等亞洲地區，隨著土耳其等在世界各地共同制作成功事例的積累，制作下壹部翻拍作品的基礎正在逐漸擴大。”

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