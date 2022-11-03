“帶有鳳凰裝飾的簪子是朝鮮王室的裝飾品”. November. 03, 2022 07:28. by 李素研記者 always99@donga.com. 針對人氣女子組合IVE的成員張元英（音）最近佩戴的鳳簪（帶有鳳凰裝飾的簪子），人們議論紛紛。中國部分網民主張“偷走了中國文化”後，韓國國內憤怒地表示“又硬說我們的東西是自己的”。 從結論來看，在上月16日的法國巴黎時裝周上，張元英提及鳳簪時表示“想展現韓國的魅力”，這是正確的說法。簪子是從韓半島古代傳下來的傳統文化，鳳簪是朝鮮王室舉行重要活動時經常使用的裝飾品。嘉泉大學服裝設計系客座教授趙孝淑（音）表示：“鳳簪是只有王妃和大妃等內命婦最高地位的女性才能佩戴的朝鮮王室代表性文物。” 女性們把長發盤起來固定的簪子，是遍布韓國、中國、日本等東亞全境的首飾文化。《三國史記》中記載，根據834年統壹新羅的當代身份制骨品制，“真骨女性不能使用珍珠裝飾簪子，六頭品女性不能使用純金”。 鳳簪也是在三個國家受到高人壹等女性喜愛的單品。但在朝鮮，這種首飾只用於王室的國家活動，是賦予正統性的首飾。作為代表性文化遺產，英親王妃在婚禮時佩戴的7件鳳簪留在了國立古宮博物館。國立古宮博物館學藝研究師徐正民（音）解釋說：“龍和梅花模樣的簪子在宮中是日常使用的，但鳳簪應看作是王室婚禮等重要活動時佩戴的‘官方禮儀用飾物’。” 但是，要說張元英佩戴的鳳簪是韓國固有的傳統樣式，多少有些勉強。因為與王室使用的舊鳳簪樣貌不同。當然也不是中國和日本的樣式。趙教授說：“該鳳簪是韓國設計師從傳統簪子中獲得靈感，用現代手法重新詮釋的作品，這種說法相對來說比較正確。” 那麽朝鮮簪子獨有的特點是什麽呢？水原大學服裝系客座教授李善熙（音）表示：“中國和日本的簪子是那種不長的豎式簪，而韓國的簪子則是橫向較粗、較長的形態。” 有分析認為，韓國簪子之所以擁有獨特的樣式，是從1756年英祖禁止“盤頭”的假髢開始的。原來在東亞主要使用插在假髢上的豎式簪子，但在朝鮮英祖下達假髢禁止令後，為了固定歪斜的頭發，長而粗的簪子廣泛傳播。李教授說：“簪子是纏髻兒上能帶來最大變化的時尚單品”，“之後朝鮮簪子的長度越來越長，簪頭（簪子的頭部）也變得更加厚實和立體了。”

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