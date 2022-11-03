朝鮮首次向“北方界線”以南地區發射導彈，郁陵郡在空襲警報24分鐘後發短信通知“躲避”. November. 03, 2022 07:28. by 張泳勳 jang@donga.com. 朝鮮2日首次向東部海域的“北方界線”以南地區發射彈道導彈，慶尚北道郁陵島發出了空襲警報，但由於短信發送和通知躲避的廣播太晚，郁陵島居民未能及時躲避，引起了爭議。 據郁陵郡2日透露，朝鮮發射彈道導彈後的當天上午8時55分左右，空襲警報響徹整個島嶼約3分鐘。郁陵郡向全體職員傳達了“躲避到地下”的信息，公務員們都躲避到了地下。 但大部分居民不知道空襲警報是真實情況，所以沒能躲避。漁民金某（60歲）說：“還以為是因為民防演習或國家哀悼期間而響起的警報。”經營餐廳的朴某（62歲）也表示：“後來才知道是早晨新聞中出現的字幕發出了空襲警報。鄰居們都驚慌失措。” 郁陵郡在發布空襲警報24分鐘後的上午9點19分左右，才通過“郁陵通知應用程序”發送了“朝鮮向東部海域發射了彈道導彈，請通過地下設施等進行躲避”的信息。村裏的廣播也在同壹時間播出。中央政府或慶尚北道也沒有發送緊急災難短信。對此，部分居民向郡廳抗議說：“這麽晚發短信，讓我們怎麽辦？” 郁陵郡相關人士表示：“通知短信是為了向第壹次經歷空襲的居民傳達實際情況，並應對追加挑釁而發送的，”“原則上，如果空襲警報響起，所有居民都要立即躲避。”

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