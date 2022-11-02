尹錫悅在國務會議上表示：“不要追查有沒有主辦方”. November. 02, 2022 07:59. by 全珠英記者、謝智媛記者 aimhigh@donga.com,4g1@donga.com. 尹錫悅總統就“梨泰院萬聖節慘案”強調：“相比有沒有主辦方，國民的安全更重要，”“自治團體和警察不應該區分權限和責任，而是應該提前制定可以合作的制度性裝置。” 總統室副發言人李宰明（音）表示，尹錫悅在1日召開的國務會議上囑咐：“在需要緊急處理的時候，就已經是危險的局面。在感知到具體危險之後再開始控制，就為時已晚。” 尹錫悅前壹天提及這是“沒有主辦方的自發性集體活動”，共同民主黨曾抨擊道：“尹總統將慘案的原因歸咎於制度不完善是不合適的。”對此，李宰明表示：“（與前壹天）的信息並沒有完全改變，”“昨天說的是制度的局限性，今天總統說的是超越該制度的局限，為了保護國民的安全，要對所有情況進行徹底的準備，說的是今後的制度改善。”他還補充道：“有沒有主辦方，實際上對守護國民安全沒有任何意義。” 尹錫悅在當天的國務會議上還表示：“梨泰院慘案如實地體現了‘雲管理’這壹人潮事故的管理和控制的重要性，”“應該積極利用無人機等尖端數碼力量開發雲管理技術，完善制度。” 尹錫悅在國務會議上還指示成立“國家安全系統檢查會議”。總統室相關人士解釋說：“安全領域的主管部門將全部參與，民間專家也將壹起新設全面檢查國家安全系統的會議機制。”與此同時，正在啟動24小時緊急應對體制的總統室也在10月30日以總統室職員為對象發布公告稱：“請盡量克制外部用餐，集中精力進行緊急應對工作。” 行政安全部著手修改《災難及安全管理基本法》，其內容是，讓基礎地方自治團體對萬聖節等“沒有主辦方的大規模活動”負責安全管理。行政安全部正在研究在修訂案通過國會之前制定適用於現場的方針、優先實施的方案。

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