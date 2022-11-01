韓國政府：“為幸存者、遺屬、目擊者提供心理治療援助”. November. 01, 2022 07:51. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓國政府10月31日表示，將為29日梨泰院萬聖節慘案中的幸存者及遺屬、目擊者等遭受的心理創傷提供治療援助。為此，政府在保健福利部內成立了“梨泰院事故處理本部”，並從當天開始正式啟動。 設在首爾市龍山區綠沙坪站和中區首爾廣場的聯合焚香所（靈堂）將設置供吊唁者等進行心理咨詢的專門空間，還將在那裏安排安心巴士。事故目擊者和市民等需要心理幫助的人都可以撥打危機咨詢電話（1577-0199）進行咨詢。 福祉部計劃先聯系事故幸存者和遺屬等擔心出現更大創傷的人，進行心理支援。福祉部相關人士表示：“將最大限度地確保梨泰院慘案遺屬等的聯系方式，由心理支援專門人員進行面對面或電話咨詢，”“之後將引導他們接受長期管理服務。”為此，福祉部還將在國家創傷中心內設立“梨泰院慘案心理支援團”。 政府決定向此次事故的傷者提供治療費。包括不適用健康保險的項目在內，將全部治療費優先繳納到健康保險財政。33名重傷患者將安排壹對壹的公務員，實時掌握必要事項並進行支援。輕傷者也決定由派遣到各醫院的公務員進行支援。 政府決定為遇難者最多提供1500萬韓元的葬禮費援助。此外，如有必要，將延長火葬設施的運營時間或運營預備火葬爐。政府決定利用首都地區54處國家災難應對葬禮場，不使此次慘案遇難者的安置空間不足。

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