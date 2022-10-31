安妮•弗蘭克最後的“摯友”去了天國. October. 31, 2022 07:51. by 趙은아 achim@donga.com. 第二次世界大戰當時，躲避德國納粹而躲藏起來寫的《安妮日記》的主人公安妮•弗蘭克的至交好友漢娜•皮克•戈斯拉爾去世，享年94歲。 位於荷蘭阿姆斯特丹的安妮•弗蘭克之家28日（當地時間）通過聲明表示：“聽到安妮日記中作為至交好友之壹登場的漢娜（也被稱為‘哈內利’）去世的消息，感到非常傷心。”皮克•戈斯拉爾的死亡日期和死因尚未公開。 出生於德國柏林的皮克•戈斯拉爾在1933年納粹掌權後，與家人壹起移居荷蘭阿姆斯特丹，住在安妮的鄰居家裏。皮克•戈斯拉爾比安妮大壹歲。兩人成為了壹起上幼兒園和學校，經常來往於彼此家中的朋友。皮克•戈斯拉爾生前回憶說，“我母親在介紹安妮時經常說‘上帝知道壹切，安妮比上帝更清楚’。” 皮克•戈斯拉爾還看到了安妮在她13歲生日時從父母那裏作為禮物得到的日記本。就是這個日記本裏包含了“安妮的日記”。安妮在1942年6月14日的日記中寫道：“漢娜和詹是我的兩個好朋友”，“人們看到我們在壹起就說‘安妮，漢娜，詹走吧’。” 德國在1940年入侵中立國荷蘭，1942年安妮壹家為了躲避大屠殺藏身閣樓，兩人由此分手了。兩人再次見面是1945年2月在德國卑爾根貝爾森的猶太人強制收容所。安妮於1944年因某人的告密而被捕，來到這裏遇到了漢娜。兩人被關押在其他區域，偶爾隔著柵欄問候。皮克•戈斯拉爾生前回憶說，在該收容所失去姐姐的安妮當時流著眼淚傷心地說“我再也沒有任何親人了”。 安妮在當年3月因患斑疹傷寒而失去了生命。壹個月後，聯軍解放了卑爾根貝爾森集中營，皮克•戈斯拉爾於1947年前往以色列，成為了壹名護士。據安妮•弗蘭克之家透露，皮克•戈斯拉爾生前曾說：“我幸存下來了，但安妮卻沒能做到這壹點。”她懷著所有人都應該了解安妮最後日記後發生了什麽事情的義務感，壹生都在都在向世人告知納粹的暴行。 1997年，美國作家艾莉森•萊斯利•戈爾德曾將兩人的故事寫成小說。這部小說去年以電影《我最好的朋友安妮•弗蘭克》上映。

한국어