日本萬聖節活動時警察會引導秩序……美國至少在1年前制定治安計劃. October. 31, 2022 07:52. by 東京=李尚勛 常駐記者/華盛頓=文炳基 常駐記者 sanghun@donga.com,. “現在是藍色信號燈。請看著前方慢慢移動。” 29日下午，在日本東京澀谷Scramble十字路口。到了下午6點，在日本萬聖節當天這裏聚集了最多年輕人，車頂設置了電子屏幕的警車停在了十字路口。被稱為“DJ（Disc Jockey）警察”的負責維持秩序的警察爬上車頂，拿著麥克風像連珠炮壹樣向行人呼籲。 梨泰院慘案發生的同壹天，同壹時間，東京澀谷也聚集了數十萬人，這是新型冠狀病毒肺炎疫情擴散後時隔3年再次享受萬聖節。但是並沒有發生特別的事件。為了防止事故發生，警方實時引導了秩序，地方自治團體從1個多月前開始持續展開了安全宣講活動。萬聖節期間，美國紐約對100多條街道進行了交通管制，並大幅擴大了警力的部署。 像這樣，在主要發達國家，考慮到人群聚集的話，無法預測何時會發生什麽事情，正在展開徹底的秩序維持和強有力的管制。 ○ 日本的“DJ警察”維持數十萬人的秩序 在澀谷太陽下山後，人們開始聚集起來，十字路口出現了“DJ警察”。紅燈狀態下壹位行人要過去時，DJ警察立即說：“現在還是紅燈。請回去吧”，行人尷尬地走了回去。藍色信號燈亮起後，DJ警察表示：“為了防止發生混亂事故，請不要站在十字路口。請慢慢移動”，直到紅燈亮起為止反復進行了說明。 DJ警察在2013年6月巴西世界杯預選賽當時，在澀谷人潮湧動後，壹名警察爬上警車，拿著麥克風，用像俱樂部DJ壹樣的妙語引導秩序。由於反應良好，警視廳幹脆設立了DJ警察專門組織，用於2020東京奧運會等主要體育賽事和活動。 29日，澀谷壹帶進入了比任何時候都嚴重的警戒狀態。日本警視廳動員350名警察，每當藍色信號燈亮起時，用警察控制線（警戒線）塑料繩引導過人行橫道的人不要纏在壹起。澀谷區動員了100名區廳職員和民間警備企業人員來維持現場秩序。 澀谷在2018年萬聖節時，發生了10多名興奮的年輕人鬧翻卡車的事件，去年發生了進行萬聖節裝扮的男子在地鐵上縱火的事件，因此對萬聖節的警戒感很強。澀谷區區長長谷部健表示：“雖然不想說壹律不要來，但希望不要發生像傻瓜壹樣的騷亂。” 澀谷區從1個月前開始在街頭各處掛出了“遵守禮儀的人就是支持澀谷的人”、“讓萬聖節的澀谷這句話擁有好的意義”等500張海報。28日至11月1日，區條例將這段時期規定為“街頭禁酒期”，對街頭飲酒者進行查處。 ○ 美國和歐洲“在3個月~1年半前就要制定應對計劃” 美國萬聖節期間交通事故比平時增加了43%，安全事故危險增大，最近指定交通禁止區域的城市增加了。 紐約市交通部長伊達尼斯•羅德裏格斯表示，萬聖節期間將對100處街道進行交通管制。紐約在2017年萬聖節期間，壹輛卡車撞上自行車道，導致8人死亡，因此大幅擴大了遊行等活動時的警力部署。佛羅裏達州聖彼得堡市繼去年之後，今年也在萬聖節期間禁止汽車進入2英裏（約3.2公裏）區間，康涅狄格、科羅拉多、馬薩諸塞等城市也在市中心部分街道關閉了車輛道路。 美國法務部建議從12~18個月前開始制定大規模活動經費計劃。在美國，美國防火協會制定的“人命安全代碼（NFPA 101）”被認為是普遍的安全標準。雖然當初制定了火災避難指南，但是還包括了大規模群眾密集時可能發生的踩踏事故等的應對規定。去年修訂版的內容包括△在特定規模以上的活動場所，觀眾密度應維持在每0.65平方米1人以下 △發生事故時，應適當確保出口，以便群眾分散躲避等。 法國政府在2015年、2016年因頻繁發生的恐怖襲擊事件，加強安全的必要性增大後，於2017年制定了“文化活動安全及保安管理”方針。活動主辦者建議，如果群眾聚集的可能性較大，應從活動3、4個月前開始與地方當局進行討論，制定相應對策。

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