《華盛頓郵報》：“現場只有幾名交警”“無法應對狹小的空間”. October. 31, 2022 07:52. by 洪政秀記者、東京=常駐記者 李尚勛 hong@donga.com,sanghun@donga.com. 主要外媒壹致報道了29日在首爾市梨泰院發生的踩踏事件。特別是，在現場采訪中發現，由於是在放寬針對新冠疫情的防疫標準後的第壹個萬聖節，盡管預計到了“會有大規模人潮湧來，但看不到多少前來維持秩序的警察”，以此為基礎，報道指出事故預防對策不足。 約翰-傑伊刑事司法學院教授布萊恩·希金斯對美國《紐約時報》表示：“主辦方不明確的活動確實很難控制，”“但如果人員太多，就要妥善安排出口標誌牌或交通工具等的引導。（這次事件時）似乎什麽都沒有做到位。”在首爾生活了6年的西班牙人馬爾科·莫雷利對《華盛頓郵報》表示：“在地鐵6號線梨泰院站和綠沙坪站附近，只見過幾名交警，”“在萬聖節到來之際，很多遊客還穿著警察服裝打扮，因此更加混亂。”《紐約時報》指出：“韓國是數十年來有著掌控政治示威等大規模集會經驗的國家，”“最近的政治（集會）中，警察看起來比示威隊多，但與此次慘案形成了鮮明的對比。” 在現場目擊事故的市民們也給出了“警察不足”的共同證詞。好不容易逃離現場的金瑞靜（音，17歲）在接受《紐約時報》的電話采訪時表示：“在斜坡上，前後的人們高喊著‘推！’的時候，我也被推倒在地了，”“雖然尖叫了，但是被音樂淹沒，根本聽不見。晚些時候吹著哨子趕來的幾名警察試圖控制人們，但都無濟於事。” 也有人指出，由於梨泰院道路狹窄的特性，事前應該進行更徹底的準備。曾是2020東京奧運會警備總負責人的前日本警視廳警備局長米村敏郎30日在接受《朝日新聞》采訪時表示：“國際活動的安全防護、元首級人員的警衛等也很難，但沒有什麽比大規模人流的安全防護更困難的了，”“應該事先確認狹窄的場所，徹底準備是否有人員移動的因素”。他說：“在很多人聚集的地方，如果人流突然發生變化，就很難下手，”“日本東京澀谷在2018年萬聖節時發生了年輕人掀翻卡車的事故，警方正在加強警戒。” 美聯社說，此次梨泰院慘案是繼2014年304人死亡的“‘世越’號慘案”後，時隔8年再次發生的重大人員傷亡事件，並指出：“大眾將繼續要求對‘世越’號事件後政府實施的公共安全改善對策進行調查。”《華爾街日報》報道說：“在韓國，萬聖節（與外國不同）不是孩子們送糖果的休息日，而是變質為20多歲派對愛好者們身穿特別服裝的俱樂部活動。”

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