美國警告朝鮮“如果使用核武器，政權就會滅亡”……加強核保護傘執行力應跟上. October. 29, 2022 07:25. . 美國拜登政府警告：“不能容忍朝鮮對美國、盟國或夥伴進行核攻擊，否則將成為政權的終結。”美國昨天在國家國防戰略和核態勢報告中表示：“不存在金正恩政權使用了核武器還能生存下來的劇本。” “政權終結”等警告也出現在2018年特朗普政府的核態勢報告上，但現在情況不同。在烏克蘭戰爭中處於守勢的俄羅斯總統普京正在提高戰術核武器的威脅，中國對臺灣的威脅也令人擔憂。金正恩政權趁機加快了完成戰術核武器的步伐。 拜登政府此次提出朝鮮實際上是繼中國、俄羅斯之後的第三次威脅，並稱朝鮮的挑釁有可能引發全球紛爭，提及“核遏制力進退兩難”等，從這壹點來看，具有很大的啟示意義。也就是說，如果隨著朝、中、俄關系密切，韓半島發生沖突，有可能擴散到中國、俄羅斯等核武裝國家介入的核強國之間的沖突。 核態勢報告指出：“美國為了遏制區域內的核紛爭，將靈活地展開包括戰略轟炸機和核武器等前沿部署在內的核戰鬥力。”這似乎是在對韓國國內重新部署戰術核武器或核共享的主張劃清界限。但事實上，越來越多的人擔心“加強延伸威懾”能否切實應對朝鮮核威脅。應該緊接著討論和采取加強核保護傘執行力的措施。 除國防戰略方針外，美國國務院負責裁軍事務的副國務卿邦妮·詹金斯表示：“如果朝鮮願意對話，裁軍（談判）可以成為選項。”拜登政府提及與朝鮮進行裁軍談判的可能性尚屬首次，事實上是以承認朝鮮為有核國家為前提的，因此預計將引發爭議。朝鮮最近集中進行了戰術核武器部隊運用訓練，昨天又向東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。雖然不知道提及裁軍選項是為了將朝鮮拉到對話桌上的發言，還是軟硬兼施，但韓國政府有必要采取周密的應對措施。

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