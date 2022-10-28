“波蘭民間能源企業將與韓國合作夥伴共同進行核電站項目”. October. 28, 2022 07:37. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 波蘭副總理亞切克•薩辛26日（當地時間）表示：“不久後可以提出與韓國合作夥伴共同進行的核電站項目。”美國核電企業威斯汀豪斯電氣公司（又譯“西屋電氣公司”）雖然向韓國水力原子力公司（以下韓水原）提起了訴訟，但韓水原很有可能被選定為波蘭民間主導核電站的事業者。 據路透社報道，薩辛副總理當天表示：“政府將在不久的將來提出與新核電站建設項目並行進行的另壹個核電站建設項目。”薩辛副總理提及的新核電站建設項目是由民間能源企業ZEPAK主導的項目。與波蘭政府正在推進的6座核電站規模的魯比亞托夫-科帕利諾項目不同，這是另外的核電站建設項目。 雖然西屋電氣公司對韓水原的獨立核反應堆出口提出了侵犯知識產權的訴訟，但波蘭政府表示將繼續推進與韓國的核電合作。據波蘭當地媒體報道，薩辛副總理不久將訪問韓國，參加韓水原、波蘭電力公社（PGE）、ZEPAK的合作意向書（LOI）簽署儀式。但是，薩辛副總理就政府主導的核電事業表示：“有很多跡象表明，美國西屋將成為（事業者）。”

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