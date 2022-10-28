女團-男團陸續回歸……年末偶像大戰預告. October. 28, 2022 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. “年末偶像大戰”開始了。從Aespa、NewJeans、IVE、BLACKPINK等從今年夏天開始活躍在歌謠界的女子組合到最近爭先恐後回歸的男子偶像組合，年末歌謠界通過偶像組合的新曲準備擺上佳肴。 17日同時回歸的第四代女子組合（G）I-DLE和LE SSERAFIM以“Girl Crush（帥魅女）”的風格回歸。（G）I-DLE迷妳五輯《I Love》的主打歌《Nxde》包含了“不是別人想要的樣子，而是以自己本來的樣子存在”的信息。LE SSERAFIM的新曲《ANTIFRAGILE》的內容是，越面對考驗，越要成長。以27日為基準，Melon和Bugs排行榜的第壹名是（G）I-DLE的《Nxde》，第二名是LE SSERAFIM的《ANTIFRAGILE》。第二代代表女子組合KARA將於下月29日發行出道15周年紀念專輯。這是KARA自2015年以後時隔7年6個月再次以完全體回歸。 男子偶像從Solo到樂隊，以多樣的形式回歸。世界K-POP粉絲們非常關註的是28日發行的防彈少年團（BTS）成員Jin的第壹首個人單曲《The Astronaut》。英國人氣樂隊Coldplay（酷玩樂隊）共同參與歌曲的制作。 兄妹二人組“樂童音樂家”的李燦赫推出了以死亡為素材的首張個人專輯《錯誤ERROR》。男子樂隊N.Flying以第8張迷妳專輯《Dearest》回歸。在BTS正式入伍的情況下，期待填補這壹空白的Stray Kids憑借7日發行的專輯《MAXIDENT》在美國公告牌主排行榜“Billboard 200”上獲得了第壹名。 某演藝企劃公司相關人士表示：“已經進入風土病（指在特定地區周期性發病的情況）階段，再加上年末頒獎儀式即將舉行，偶像歌手們計劃再次正常舉行演唱會，正在陸續回歸。”

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