“資金大亂”，企業投資也刮起寒風，看不到“經濟安全閥”. October. 27, 2022 07:43. . 在全球經濟蕭條的憂慮下，隨著資金市場上資金鏈枯竭的現象也加重，企業的投資計劃亮起了紅燈。SK海力士決定，把當初預計在10萬億韓元左右的明年投資規模比今年減少50%以上。SK海力士方面表示：“這是僅次於2008年-2009年金融危機水平的投資縮減。”此前，現代汽車、現代石油銀行、韓華解決方案等也表示，將撤回或縮小、保留原定的投資計劃。 業績惡化到“盈利沖擊”的程度，接連阻停著企業的投資步伐。昨天公布的SK海力士第三季度的營業利潤比壹年前減少了60.3%。三星電子的營業利潤僅以暫定數值就減少了30%以上，LG顯示器預計將連續兩個季度出現營業利潤赤字。半導體寒流、匯率上升和美中沖突等地緣政治不利因素交織在壹起，今後的前景更加暗淡。別說是未來投資，眼下的現實反而是急於勒緊腰帶。 企業還忙於償還在大規模投資推進過程中籌集的資金。隨著債券利率的暴漲，利息費用也像滾雪球壹樣增加。僅1年內需要償還的短期貸款就達530萬億韓元，創下了歷史最高紀錄。急速枯竭的資金市場加重了企業的籌資困難。由於江原道樂高樂園引發的流動性危機，資金來源枯竭，最近連AAA等級的優秀企業也發行債券失敗。如果照此發展下去，優良企業也很難避免“盈利破產”。 在日益高漲的對外經濟風險和高利率、高匯率、高物價的三重苦難中，韓國的主要企業還是堅持了下來。在經濟宏觀指標惡化、金融市場的不穩定性增大的情況下，政府卻表示“韓國經濟的基礎很堅固”，斷然否認了危機論。但是現在，支撐這壹基礎的代表企業也在動搖。 面對民間企業這樣的狀況，政府應該具備非常的危機意識，制定支援對策。僅憑急急忙忙發表的50萬億韓元規模的流動性供給計劃，能否打開受阻的資金來源還是個未知數。需要更加果斷、先發制人的支援。但是，在展開“與通貨膨脹的戰爭”的時候，又很難再投入更多的資金，因此有必要通過篩選支援提高效果。為了不讓健全企業被不良企業牽連而遭受損失，應該同時進行辨別優劣和結構調整。

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