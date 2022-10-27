出現“盈利沖擊”的SK海力士“明年將縮減投資”. October. 27, 2022 07:47. by 宋忠賢記者、朴賢益記者 balgun@donga.com,beepark@donga.com. SK海力士26日公布了“盈利沖擊”水平的第三季度（7~9月）業績，並表示正在考慮明年投資比今年減少50%以上的方案。由於全球經濟蕭條導致需求萎縮和半導體不景氣，企業的投資心理凍結到了全球金融危機的水平，國內經濟整體亮起了紅燈。 擔心雇傭市場惡化的呼聲也很高。 SK海力士26日召開經營業績發表會，表示今年第三季度的銷售額為10.9829萬億韓元，營業利潤為1.6556萬億韓元。與第二季度（4~6月）銷售額（13.811萬億韓元）和營業利潤（4.1926萬億韓元）相比，分別減少了20.5%和60.5%。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別減少了6.9%和60.3%。 據分析，由於全球經營環境惡化，主力商品DRAM和NAND產品的需求萎縮。這是受全球市場PC和智能手機消費減少，半導體需求大幅減少的影響。據初步統計顯示，27日將公布各部門業績的三星電子第三季度的營業利潤也與去年同期相比減少了31.7%。據推測，三星電子半導體部門的營業利潤比去年同期減少了30~40%。 SK海力士事業擔當社長盧鐘元（音）在第三季度經營業績電話會議上表示：“今年的投資規模將達到10萬億韓元後半段，雖然比前壹年有所增加，但正在考慮明年的投資比今年減少50%以上的方案。”他表示，“這將成為僅次於金融危機的2008~2009年相當水平的投資縮減。”預計明年SK海力士的投資規模將停留在7~8萬億韓元的水平。

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