梅西表現非常活躍，成為UEFA冠軍聯賽最年長的多進球-助攻者. October. 27, 2022 07:46. by 兪載泳 elegant@donga.com. 裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼）在自己的最後壹屆世界杯—2022卡塔爾世界杯即將到來之際，展現出了不亞於自己全盛時期的競技水平。 26日，在法國巴黎舉行的2022~2023賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽小組賽H組第5輪比賽與海法馬卡比（以色列）的主場比賽中，梅西以2粒進球和2次助攻幫助球隊以7比2大勝對手。本場比賽之後以3勝2平（積11分）的成績穩居小組第壹的巴黎聖日耳曼隊（法國）與最終剩余比賽結果無關，已確定進入16強。 梅西在本賽季的歐冠聯賽中攻入4球，助攻3次，在法甲聯賽中攻入6球，助攻9次，成為本賽季歐洲五大聯賽中首位達成正式比賽10球-10助攻的球員。當天攻入1球、助攻1次的隊友內馬爾（30歲）比梅西晚了22分鐘，也實現了10粒進球和10次助攻。內馬爾在法甲聯賽中攻入9球，助攻7次，在歐冠聯賽中攻入2球，助攻3次。當天，梅西也成為了冠軍聯賽單場比賽中同時取得多進球和多助攻的最高齡球員（35歲•123天）。 梅西在歐冠聯賽小組賽階段攻入歷史最多進球80球，拉開了與排名第二的73球克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯）的差距。而在歐冠聯賽中，梅西的總進球數排名第2位（129球），與排名第1位的C羅（140球）相差11球。 去年8月轉會到巴黎聖日耳曼隊的梅西上賽季在26場聯賽中僅攻入6球，在7場歐冠聯賽中攻入5球。這是他15個賽季以來第壹次聯賽進球沒有達到兩位數。在以上賽季表現為標準進行評價的今年金球獎上，梅西17年來首次未能進入30人候選大名單。但是，本賽季梅西不僅在聯賽中，在今年的8場國家隊A級比賽中攻入10球，表現出了完美的復活面貌。當天比賽結束後，梅西在自己的社交網絡服務（SNS）上寫道“進球絕對不會讓人厭倦”，表現出了自信。

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