“印度的兒子站在了英帝國之上”……獨立75周年的印度歡欣鼓舞. October. 26, 2022 07:41. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 印度裔前財政部長蘇納克（42歲）被確定為英國下任首相後，印度人壹致歡呼道：“從英國殖民地獨立75年後，英國出現了印度裔總理。”蘇納克是英國歷史上首位非白人、亞裔和印度教徒的首相。 印度總理莫迪24日通過推特向蘇納克表示祝賀，稱這是連接英國和印度的“活橋梁”。據美國《華盛頓郵報》報道，印度執政黨印度人民黨黨首普裏蒂·甘地表示：“支持公開承認自己文化和根基的自豪印度教徒的掘起。” 印度媒體也主要報道了蘇納克出任英國首相的消息。印度最大的日報《太陽日報》報道：“蘇納克首相對過去受到的英國侮辱報了壹箭之仇。”印度電視頻道“NDTV”在蘇納克確定出任首相後立即播放了“印度的兒子登上了帝國”的字幕。 路透社報道說，印度教最大的節日“排燈節”當天，得知蘇納克出任首相的消息後，眾多英國國內的印度裔市民興奮不已。路透社評價說：“這是英國經濟混亂和政治漩渦中突出的文化裏程碑。”

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