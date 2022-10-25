小工商業者支援金雖然用了60萬億韓元，但貸款卻增加了309萬億韓元. October. 25, 2022 07:43. by 申東秦 shine@donga.com. 據調查，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生後，向小工商業者和個體戶支付的支援、補償金達60萬億韓元，但個體戶貸款余額比新冠疫情前增加了300萬億韓元以上。 24日，據中小風險企業部統計，從2020年9月的新希望資金到今年第二季度（4~6月）的損失補償金，小工商業者得到的新冠疫情相關支援金和補償金共達60.3萬億韓元。其中包括災難支援金16萬億韓元、防疫支援金14.2萬億韓元、損失補償金22.6萬億韓元、損失補償金7.5萬億韓元等。除了中小企業部之外，雇傭勞動部還向個體戶和特殊雇傭職從業人員等支付了1.2萬億韓元規模的緊急雇傭穩定支援金。 盡管政府進行了大規模支援，但小商工人和個體戶的負債在2年半內增加了約45%。據韓國銀行透露，以6月末為準，個體戶貸款余額為994萬億韓元，比2019年末（685萬億韓元）增加了309萬億韓元。據推測，在第三季度（7~9月）中超過1000萬億韓元。 再加上標準利率也接連上漲，個體戶負擔進壹步加重。據韓國銀行透露，以6月末306.8萬名個體戶車主為標準計算，如果貸款利率上升0.5個百分點，人均利息負擔將增加117萬韓元。每上升1.0%時需多交234萬韓元利息，上升1.5%時需多交351萬韓元利息。

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