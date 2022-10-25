孫武給普京的忠告. October. 25, 2022 07:42. . 普京似乎下定決心要打持久戰。這場戰爭從壹開始就沒有三件事。壹沒有勝算，二沒有有效的戰略，三沒有出路。因此，普京只能拖延時間等待奇跡發生。 就算戰爭進入長期戰體制，也不意味著戰爭會長期 持續下去。這場戰爭的命運取決於三根柱子。俄羅斯的軍需產業、軍隊和民心。如果這三個柱子中有壹個折斷或發生連鎖反應，經濟就會受阻，普京的權力也會變得危險。 雖然征召30萬人，但俄羅斯的軍需體制能否穩定地給這支軍隊提供吃、穿、武器彈藥補給嗎？訓練不好、軍官領導能力差、戰鬥意誌不強的補充兵雖然可以立即投入防禦線，但發生大規模戰敗或俘虜的可能性也會增大。戰爭初期雖然激發了俄羅斯國民的愛國心，但如果戰爭、經濟、家庭狀態日益下降，最終反對聲只會越來越大。 走向持久戰不是解決方法，而是繼續在自己的腳下堆積火藥。在《孫子兵法》第二卷作戰篇中，這樣描述長期戰爭的危險。 “如果戰爭長期持續，軍隊就會變得遲鈍，士氣也會受挫。攻城耗損我軍戰鬥力。長期運用軍隊，國家財政就會不足。如果軍隊變弱、士氣低落、軍隊耗盡，財政就會崩潰。在內部或鄰國，諸侯們會趁機起來，在這種情況下，即使是智者也無法承受後方的情況。” 現在普京和俄羅斯的情況像是在說謊。如果普京現在傾聽孫武的忠告，是否會出現中斷戰爭的奇跡？普京難道不知道這種危險就發動了戰爭嗎？獨裁者總是自取滅亡。但是在此過程中，國家、國民和鄰居都會受到損失。因此，這場戰爭的結局更取決於俄羅斯國民。

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