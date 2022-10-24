國際核專家紛紛預測：“中國黨代會結束，朝鮮核試驗臨近”. October. 24, 2022 07:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 觀察人士認為，隨著確定中國國家主席習近平連任三屆的中國共產黨第20次黨代會結束，朝鮮即將進行第七次核試驗。美國核專家預測，朝鮮不僅有可能進行戰術核武器試驗，還可能在進行前六次核試驗的豐溪裏核試驗場以外的秘密核試驗場進行氫彈試驗等，進行連鎖核試驗。 曾擔任國際原子能機構副總幹事的斯蒂姆森中心特別研究員奧利·海諾寧當地時間21日在“自由亞洲電臺”廣播節目中表示：“朝鮮正在等待國務委員長金正恩就追加核試驗時間做出決定。” 此前，美國智庫“戰略與國際問題研究中心”下屬的媒體“超越分裂”對16日拍攝的衛星照片進行分析後認為，豐溪裏3號坑道的核試驗準備已經就緒，4號坑道的修復工作已告中斷。該媒體還指出，朝鮮擁有在其他場所進行核試驗的資源。豐溪裏3號坑道被選為戰術核武器用坑道，隨著大規模爆炸試驗用4號坑道的修復被推遲，朝鮮有可能在秘密核試驗場進行連鎖核試驗。 美國蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特也對“自由亞洲電臺”表示：“他（金正恩）只有引爆更大的武器才能受到更多的關註。通過這壹措施，朝鮮將賦予自己被認定為核擁有國的資格。” 核專家、科學與國際安全研究所所長大衛·奧爾布賴特對“美國之音”廣播表示：“如果是10萬~15萬噸（1噸為1噸TNT的爆炸力）或更高的高強度試驗，就是開發可以搭載在導彈上的熱核彈（氫彈）。”

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