新冠肺炎再流行的征兆……時隔9周後再次轉換為擴散趨勢. October. 22, 2022 07:39. by 李智雲記者、劉根亨記者 easy@donga.com,noel@donga.com. 壹度處於停滯狀態的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在國內再次流行。有人擔心，最早或將於下月開始新的再流行。 中央災難安全對策本部21日表示，本月第三周（16日至20日）韓國新冠病毒感染再生產指數為1.09。“感染再生產指數”是用數字顯示壹名感染者向多少人傳播病毒的。如果該數字大於1，則認為流行正在擴散。感染再生產指數超過1是自“第六次流行”頂峰的8月第三周以後時隔9周再次出現。本月初曾下降到1萬名左右的每日確診患者數也在21日達到了2.4571萬名。 專家們分析說，目前傳播力比國內優勢種奧密克戎系統BA.5更強的下位變異正在展開“競爭”。其中占據優勢種位置的變異或將引領第7次流行。最有可能的變異候選是美國和歐洲正式流行的BQ.1和BQ.1.1變異毒株。在美國，兩種變異毒株的比率已經達到了11%。BQ.1和BQ.1.1在國內分別發現了6例和11例。 到目前為止，在國內發現15例的XBB變異毒株也是隱患。世界衛生組織（WHO）20日（當地時間）警告說：“奧密克戎變異毒株超過300種，其中XBB變異的免疫回避力相當高。” 高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：“由於解除了對海外入境者的檢查義務，預計實際變異感染者人數會比預想的要多。”

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