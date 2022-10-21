“100韓元硬幣賣到8000韓元”……韓國銀行職員偷拿24萬枚. October. 21, 2022 07:39. by 李基鎭 doyoce@donga.com. “100韓元硬幣能賣8000韓元？” 韓國銀行職員因涉嫌與貨幣收集商串通偷拿24萬枚100韓元硬幣而被警方逮捕。 大田警察廳20日表示：“以違反禁止請托法等嫌疑，逮捕了韓國銀行大田世宗忠南本部60多歲職員A某，正在進行調查。”警方還以受賄等嫌疑對從A某處收受並流通硬幣的40多歲貨幣收集商B某進行了立案。 據警方透露，A某涉嫌在今年4月底受B某的委托，擅自運出2018年~2019年發行的24萬枚100韓元硬幣。據悉，這壹時期制作的硬幣流通量不多，在市場上以高出面值數十倍的價格進行交易。 A某從保管在韓國銀行的100韓元硬幣中運出了該年度發行的硬幣，B某以比面值高出80倍的每枚8000韓元的價格出售了其中約5萬枚。也就是說，500萬韓元的硬幣以4億韓元的價格售出。據悉，他把部分收益給了A某。警察扣押了還沒來得及出售的其他硬幣。 此前，韓國銀行今年6月確認A某的不當行徑後，向警方舉報了A某。警方相關人士表示：“將在進壹步調查共犯與否後決定是否申請拘捕令。”

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