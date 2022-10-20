32年來首次出現的“超低日元”，並非事不關己. October. 20, 2022 07:50. . 隨著日元價值持續暴跌，包括韓國在內，亞洲外匯市場也將受到動搖的擔憂正在加劇。在18日國際外匯市場上，日元對美元的匯率壹度漲到149比1。日元對美元匯率超過149日元，是自1990年8月“泡沫經濟”之後時隔32年來的第壹次。有預測稱，心理上的“馬其諾防線”150日元可能會崩潰。 最近日元急劇下跌主要源於美日之間的利率差異。與美國把利率提高到3.00%~3.25%相比，日本實際上維持著“零利率”。要想保衛匯率，必須提高利率，但日本由於高達1255萬億日元（約合1.2億億韓元）的國家負債的巨額利息費用，很難提高利率。因長期停滯而變弱的日本經濟的體力也是壹大負擔。考慮到各種環境，很難扭轉日元走低的趨勢。 日元走低現象的加速可能會使包括韓國在內的其他亞洲國家的外匯市場也跟著動搖，這壹點令人擔憂。由於“王者美元“現象，已經出現了資金從新興國家離開的情況。日元走低加上中國人民幣同時走軟的趨勢，很有可能把“對美元貨幣走軟”現象傳染給整個亞洲外匯市場。以1997年亞洲外匯危機為例，泰國銖疲軟引發的危機曾擴散到整個東亞地區，這壹事實值得關註。 韓元價值本來就比日元以外的亞洲其他任何國家的貨幣都急劇下降。有人提出，韓元對美元的匯率有可能在年底突破1500韓元。防禦韓元價值的出口競爭力也進入了緊急狀態。在貿易收支連續6個月出現逆差的情況下，8月份連經常收支也出現了逆差。超過1800萬億韓元的“家庭負債炸彈”也正在滴答作響。 為了應對日元貶值帶來的海嘯，必須防止經常收支轉為結構性赤字。這就需要對出口企業迅速進行支援。為了防止資本外流，還要提高股市和債券市場的信賴度。龐大的國家負債拉低利率和匯率政策靈活性，日本的相關教訓也應該作為反面教材。正如國際貨幣基金組織警告的那樣，絕對不能因為政界的施舍善心政策招致貨幣危機。

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