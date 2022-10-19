4800家公司獲得青年雇傭獎金後停業……血稅錢是冤枉錢嗎?. October. 19, 2022 07:45. . 據悉，2018年以來從政府獲得“青年追加雇傭獎金”的約8萬家企業中，有4800家已經停業。該制度是政府對聘用青年為正式員工的中小企業、3年內向每名青年支付最多900萬韓元的獎金。這是為了讓青年們能夠穩定地長期工作的制度。但停業的企業雇傭的2萬多名青年的工作崗位只暫時存在然後就消失了。結果，只浪費了作為獎金支付的1488億韓元稅金。 當初在2017年8月示範實施該項目時，對象僅限於有增長潛力的中小企業，要提交之前3年間的銷售額等，反映在審查中。但隨著2018年3月事業正式開始，支援對象擴大到除有害行業以外的5人以上的中小、中堅企業，卻反而廢除了財務審查。也就是說，只要企業提交招聘青年的勞動合同、工資支付憑證等，即使不提交財務資料，也可以獲得獎金。 政府為創造工作崗位而提供補貼的項目，為了判斷該企業能否長期維持雇傭，考察其經營情況是常識。實際上，支援招聘50歲以上求職者的中小企業的“新中年合適職務雇傭獎勵金”等反映在對財政健全性的評價上，由此選定對象企業。但青年雇傭獎金沒有評價企業的財務狀況就確定對象，結果甚至出現了年銷售額為0韓元的企業在得到獎金後關門的事例。正因為如此，才會有人指出稅金是“冤枉錢”。 監查青年雇傭獎金事業的監查院上個月向雇傭勞動部通報說：“今後推進類似的工作崗位事業時，要制定對支援對象企業的財務標準等改善方案。”但是，作為該事業的後續，今年新設的“青年就業崗位騰飛獎金“也沒有對財務情況進行審查。為了避免哪怕白白浪費1韓元的稅金，雇傭部應該盡快強化對青年就業崗位相關獎金的審查標準。

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