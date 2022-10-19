原材料、零部件、裝備核心戰略技術從100項擴大到150項. October. 19, 2022 07:47. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 為了加強原材料、零部件、裝備產業的競爭力，政府管理、培養的核心戰略技術將從100項擴大到150項。像要素壹樣，雖然技術水平低，但對特定國家的依賴度高，對國內產業產生巨大影響的品種被選定為“供應網穩定品種”進行管理。 政府18日在政府首爾大樓召開了尹錫悅政府上臺後首次的“原材料、零部件、裝備競爭力強化委員會”，表決通過了上述內容的“原材料、零部件、裝備產業政策方向”。產業通商資源部長官李昌陽強調：“在美中技術霸權深化等全球供應網重組加速的情況下，確保穩定的原材料、零部件、裝備供應網是決定我們國家產業競爭力的最核心要素。” 此次對策的重點是將焦點放在應對日本出口限制上的原材料、零部件、裝備政策的對象擴大到全世界。政府認為，供應網危機正在常態化，因此像現在這樣以特定國家為中心的對策存在不足之處。實際上，原材料、零部件、裝備產品對日本的進口依賴度在今年上半年（1~6月）降至15.4%，為歷史最低水平，但對中國的進口依賴度為29.6%，比10年前提高了4.7個百分點。 特別是，政府決定將原先為應對日本出口限制而制定的核心戰略技術（目前100項）再增加50項。半導體領域的核心戰略技術將從17項增加到32項。原本以工程所需的材料技術為中心構成的半導體領域核心戰略技術將擴大到工程技術。因新型冠狀病毒肺炎疫情，確保自身技術能力的重要性增大的生物領域也將追加5項核心戰略技術。核心戰略技術是在原材料、零部件、裝備產業價值鏈中發揮核心功能的技術。

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