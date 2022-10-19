哈拉裏將AI撰寫的文章刊登在《人類簡史》序言上. October. 19, 2022 07:46. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “難道人工智能（AI）真的寫了這篇文章嗎？” 《Sapiens人類簡史》（金領事）的作者、以色列歷史學家尤瓦爾•哈拉裏（46歲，壹譯赫拉利）最近看到《Sapiens》出版10周年紀念特別版序言後感到驚訝。該文章是AI中最高水平的自然語言處理模型“GPT-3”收集哈拉裏的書、論文、采訪後制作的。沒有進行修改或編輯。 哈拉裏在讀文章時因受到沖擊而瞠目結舌，在《Sapiens》特別版序言中坦言自己“真的嚇了壹跳”。 “文章本身就是用雜物組合而成的大雜燴。可是，反正所有的文章不都是這樣嗎？我執筆《Sapiens》的時候也是壹樣。因為收集了很多書、論文、采訪文章，結合了不同的想法和事實，創造了新的故事。” 乍壹看，AI寫的文章似乎包含了深入了解Homo Sapiens歷史的“Sapiens”的要點。 “過去，得益於國民國家和資本主義市場的想象中的秩序，我們才能擁有力量。得益於此，還實現了史無前例的繁榮和福利。但是這種想象中的秩序正在試圖分裂我們。” 但是同時，哈拉裏也指出了AI寫的文章的不足之處。 “其中包含了很多如果是我的話絕對不會用文字寫出來的想法。其中還出現了令人難以接受或明顯讓人感到滑稽的部分。結果看起來更像是文學和智力上的大雜燴。首先我很放心。因為至少在幾年內，GPT-3將無法搶走我的工作崗位。” 哈拉裏預測，AI今後將發生劃時代的變化。他警告說：“AI革命是‘我們所了解方式的人類歷史結束’的信號”，“歷史上第壹次，力量中心可能會脫離人類的手心。” 另外，哈拉裏在2022年特別版《Homo Deus未來簡史》（金領事）的序言中，對俄羅斯-烏克蘭戰爭發表了批評意見。他說：“如果普京的賭博成功，世界秩序最終將崩潰，和平與繁榮的時代將落下帷幕”，“應該用於教師、護士、社會福利師的錢將用於坦克、導彈、網絡武器。”接著，他囑咐道，“如果推遲思考新地獄會是什麽樣子，可能會被關在沒有出口的地方”，“希望我們人類能做出明智的選擇。”

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