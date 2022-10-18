總統室將國政課題壓縮為“應對經濟風險”等20個. October. 18, 2022 07:32. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，總統室將尹錫悅政府120大國政課題壓縮為20個，每兩周檢查壹次進展情況。 17日，據政府有關人士透露，總統室聽取個別部門的意見後，將120大國政課題壓縮為△加強國內外經濟風險管理 △加強原子能產業生態系統（廢棄脫核電站）△房地產市場正常化 △災難安全管理體系先進化 △根除重大社會犯罪等20個課題。被稱為“三大改革課題”的年金、勞動、教育改革和出現散漫經營爭議的公共部門效率化也包括在核心課題中。 執政黨相關人士表示：“20大國政課題的核心是應對經濟風險”，“這是為了加強對內外經濟不安中物價、家庭負債等的應對能力。”據悉，總統室和國務調整室每兩周聽取壹次核心國政課題進行情況報告。據悉，政府各部門還提出了年底前重點推進的國政課題。總統室相關人士表示：“作為政策控制塔，這是為了鼓勵國政課題的履行”，“也有給部門註入緊張感的效果。”

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