股價跌至壹半，10小時癱瘓……焦急的“KAKAO”蟻民. October. 17, 2022 07:29. by 朴尚俊記者 speakup@donga.com. 韓國國內代表性的增長股“KAKAO”正在動搖。今年以來，KAKAO繼股價跌至“腰斬”之後，周末又遭遇全國性的“KAKAO黑屏”事態這壹大型不利因素，有可能進壹步下跌。 據韓國交易所16日透露，KAKAO的股價今年年初為11.45萬韓元，14日以5.14萬韓元收盤，已暴跌55.11%。同期，KAKAO遊戲（-58.87%）、KAKAO銀行（-70.39%）、KAKAO支付（-79.55%）的股價也出現暴跌。KAKAO集團4家公司的市價總額蒸發了69.0771萬億韓元。這與目前KOSPI總市值排名第三的SK海力士的市價總額（69.5242萬億韓元）差不多。 再加上15日發生的長時間服務障礙，預計會對企業的信賴造成打擊。以KAKAO聊天為例，轉向“電報”（Telegram）或“連我”（Line）等其他聊天工具的用戶正在增加，因此，以超過4000萬名的壓倒性用戶數為基礎計劃的新收益模式也會受到負面影響。KAKAO曾表示，今年第四季度（10月-12月）將在KAKAO聊天開放聊天中引入廣告，謀求收益。 以美國技術股為中心的納斯達克指數當地時間14日下跌3%以上，這也使KAKAO股價的展望變得暗淡。韓國投資證券將KAKAO的目標股價下調至8萬韓元，下調20%，NH投資證券從11萬韓元下調至7.8萬韓元，韓華投資證券從11.5萬韓元下調至8.5萬韓元。 NAVER與KAKAO相比，損失規模相對有限。但是購物直播等部分服務沒有正常啟動，而且和KAKAO壹樣，是代表性的在線平臺股票，因此很難避免負面影響。

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