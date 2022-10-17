許允熙作家：“隨著時間流逝消失的木炭壁畫，就像我們的生活壹樣”. October. 17, 2022 07:28. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “用燒焦的木頭制作的木炭壁畫會隨著時間的流逝而消失。就像我們的生活不是永恒的壹樣。現在的重要性就在於此。” 許允熙作家（54歲）在30多年間用木炭創作了大量繪畫作品。她以將木炭綁在長木棍上，在墻壁上作畫然後擦掉的行為藝術而著稱。為什麽還要繼續進行消失的畫作的創作工作呢？ 在首爾麻浦區畫廊A.P.23舉行到22日的個人展“9升灰塵和窩棚”中，可以明確理解作家的藝術觀。展覽以作家作品世界的存檔資料為基礎，由繪畫、素描等共27件作品組成。 展廳入口處設有代表她的木炭繪畫和壁畫影像。跟著捆有5個表演的視頻往裏走的話，會看到壹些不同的制作。《棺材屋》（2001年）是表現作者在法國西南部農村耗時兩個月用碎石和原木建造的房屋的攝影作品。房子狹小得只夠壹個人進的棺材大小。許作家說：“這是壹部將生活以壹天為單位進行思考的作品”，“晚上進入棺材迎接死亡，早上獲得新的生命。” 被稱為“生態主義美術家”的她笑著說“自己只是壹位喜歡自然的作家”，但其誌向從初期作品就可見壹斑。參展作品中最古老的《允熙日記》（1996年）。1995年在德國留學時，她在舊書店找到的書《NOA NOA》（1901年）的各頁上，為了消除孤獨，畫了圖畫日記。書角上寫著“像血壹樣紅的太陽在移動。滿懷青春和力量，熱血沸騰。但是事先已經知道（太陽）不是永遠的。因為月亮已經存在了”。對此，她說：“自然教會了我們生成、消失、循環。因為人類也是自然的壹部分，所以我認為與自然壹起生活才是人性化的。”

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