韓國銀行被迫采取“大步伐”……不應放松警惕錯失政策良機. October. 13, 2022 07:57. . 韓國銀行昨天斷然實行了把基準利率上調0.5個百分點的“大步伐”，不僅歷史上首次連續5次上調利率，而且自7月份上調0.5%後，時隔3個月再次加大了上調步伐。這是為了穩定受高物價和“強美元”的影響而暴漲的韓元對美元匯率（韓元貶值）而采取的措施。但是，出於對經濟蕭條和家庭負債的擔憂，韓國銀行難免要受到本來想堅持小幅、漸進式上調，但由於全球經濟狀況惡化等原因被迫再次采取“大步伐”的批評。 通過此次上調，韓國的基準利率從2.5%提高到了3.0%。這是自2012年10月以後時隔10年再次突破3%。受遠超目標值2%、已達5%左右的消費者物價上漲率的影響，韓國銀行早已預告將上調基準利率。再加上正如今年諾貝爾經濟學獎獲得者、前美國聯邦儲備委員會主席本·伯南克警告，“因為非常強大的美元，亞洲等新興市場面臨著資本流出危機”，匯率問題非常嚴重。韓國也隨著匯率暴漲，原油、原材料進口負擔加重，貿易赤字也在劇增，因此只能通過上調利率來應對。 問題是，盡管韓國銀行從去年8月開始提高基準利率，但從今年3月開始被美國超越，韓美利率發生了逆轉。3.0%~3.25%的美國基準利率仍然高於韓國，年內將再次上調兩次，到年末很有可能提高到4.5%。即使韓國銀行在今年上調利率的最後機會11月大幅上調，也很難趕上。 之所以出現這種情況，是因為李昌鏞總裁和金融貨幣委員們誤判，認為到上個月為止，美國利率很難連續3次急劇上升0.75%。美聯儲主席鮑威爾8月底表示：“將繼續提高利率，直到物價穩定為止。”但李昌鏞總裁仍然表示：“不會更快地提高韓國利率。”但是，韓國銀行最終推翻了“將逐漸上調0.25%”的事前預告，此次不得不大幅上調。 如果韓國銀行的判斷錯誤和失誤反復出現，國內外金融市場的信賴只能減弱。就算韓國銀行表示，“外匯儲備額並非不足”“維持年度經常收支順差”等，也有可能出現市場對此不相信的事情。就基準利率問題，韓國銀行不應再草率預測情況或拘泥於形式，應迅速靈活地應對物價和匯率變動。

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