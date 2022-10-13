時隔10年進入利率3%時代，利息負擔增加12萬億韓元. October. 13, 2022 07:57. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國銀行為了應對高物價，斷然實行了歷史第二次“大步伐（標準利率上調0.5個百分點”。至此，基準利率自2012年10月以後時隔10年再次上升到3%。由於此次“大步伐”，韓國家庭和企業的年利息負擔將增加12萬億韓元以上。 韓國銀行金融貨幣委員會12日召開貨幣政策方向會議，將年利率從2.50%上調至3.00%，上調了0.50個百分點。韓國銀行今年7月決定采取歷史上首次“大步伐”，8月再次把利率上調0.25個百分點，壹度看似要調整速度，但最終再次邁出了“大步伐”。 韓國銀行從去年8月開始上調事實上接近“零利率”的基準利率（0.50%），在1年零2個月內提高了2.50個百分點。這是繼今年4、5、7、8月之後，韓國銀行歷史上首次在5次會議上連續上調利率。 韓國銀行繼7月之後再次邁出“大步伐”，是因為物價上漲壓力仍然很高。金融貨幣委員會通過貨幣政策方向決定表示：“在高物價上漲趨勢持續的情況下，由於匯率上升，物價的進壹步上漲壓力和外匯部門的風險正在增加，因此有必要提高政策應對強度。”消費者物價上漲率自7月份（6.3%）以後連續兩個月呈現小幅下降趨勢，但仍然維持在5%左右。此外，超過1400韓元的韓元對美元的匯率也助長了高物價。 由於美國聯邦儲備委員會的高強度緊縮，韓美基準利率差距正在拉大，這也是決定追加采取“大步伐”的背景。目前，美國基準利率上端為3.25%，利率差距縮小到0.25個百分點，但預計美聯儲將於下月初再次采取“巨大步伐（上調0.75個百分點）”，今後利率差距將隨之擴大到1%以上。如果韓美利率差距拉大，韓元就會貶值，物價上漲壓力也會更大。 像這樣，雖然韓國銀行的利率上調不可避免，但人們擔心會大幅增加貸款者和企業的利息負擔。這很有可能使消費和投資萎縮，從而打擊經濟復蘇勢頭。韓國銀行總裁李昌鏞在當天的記者見面會上表示：“通過此次‘大步伐’，家庭和企業的年利息負擔將增加12.2萬億韓元，經濟增長率將進壹步降低0.1個百分點。”在當天的外匯市場上，韓元對美元的匯率受韓國銀行“大步伐”的影響，以1424.9：1收盤，比前壹天增加10.3韓元。

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