鄭鎮碩：“如果朝鮮進行核試驗，應廢除韓半島無核化宣言”. October. 13, 2022 07:57. by 洪秀英記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 gaea@donga.comweappon@donga.com. 朝鮮繼包括先發制人打擊在內的核武力法制化之後，還進行了戰術核武器運用部隊的實戰演練，提高了對韓挑釁水平。由此，韓國執政黨內部出現了重新部署戰術核武器的論調，主張應該推進以核應對核的“恐怖均衡”。 國民力量黨緊急對策委員長鄭鎮碩（照片）12日通過臉書表示：“如果朝鮮強行進行第七次核試驗，不僅要廢除文在寅政府時期簽署的《9·19南北軍事協議》，還要廢除1991年的《韓半島無核化共同宣言》。” 也有分析認為，鄭鎮碩的講話意味著，如果朝鮮進行第七次核試驗，韓國應該要求美國重新部署戰術核武器。因為，在韓朝雙方1991年發表《韓半島無核化共同宣言》之前，駐韓美軍撤走了部署在韓半島的戰術核武器。不過，鄭鎮碩當天會見記者時表示：“與這個（重新部署戰術核武器）聯系起來是不對的。” 國民力量黨黨黨首競爭者金起炫議員也在當天的廣播節目中表示：“我們也應該尋求自衛手段來守護我們，”“最終我們應該朝著核武裝的方向發展。”金起炫雖然又出面平息議論，聲稱這是沒有與總統室或黨進行協調的個人意見，但執政黨內部對核武裝論的公論化正在加速進行。 據悉，總統室也在考慮應對朝核的所有方案。因為韓半島的局勢與尹錫悅政府上臺初期不同，相當嚴重。韓國政府壹名高層官員表示：“為應對朝鮮第七次核試驗，不得不考慮所有選項。” 但很多人認為，考慮到美國和國際社會輿論等因素，重新引進核武器並非易事。白宮國家安全委員會戰略溝通協調官約翰·柯比當地時間11日在新聞發布會上表示：“我們的目標是韓半島的完全、可驗證的無核化，”“我相信通過外交解決問題還有可能。”這強調了不僅是朝鮮同樣也包括韓國在內的韓半島無核化目標，委婉地表明了反對重新部署戰術核武器的立場。

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