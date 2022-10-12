尹錫悅就重新部署戰術核武器表示“正在傾聽韓美各種意見”. October. 12, 2022 07:38. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹錫悅總統11日就朝鮮核武器和導彈威脅高度化後重新部署戰術核武器的主張表示：“正在認真聽取和研究韓國和美國朝野的各種意見。” 尹錫悅當天在去龍山總統室大樓上班的路上表示：“這個問題，我作為總統，現在不宜這樣那樣地公開表明立場。”他同時就朝鮮的威脅強調：“以堅實的韓美同盟和韓美日安保合作為基礎，構建非常堅固的應對體系，做好應對和應對。” 尹錫悅還表示：“朝鮮現在不斷開發和升級核武器，不僅對韓國，還對全世界進行核威脅，”“（朝鮮）沒有任何東西可以通過核獲得。” 尹錫悅當天的講話與之前在重新部署戰術核武器上明確劃清界限的立場多少有些不同。此前，他在8月就任100天的記者招待會上就部分人主張擁核壹事表示：“NPT（《不擴散核武器條約》）體制是永久世界和平非常重要和必需的前提，”“無論發生什麽情況，首先應進壹步實效化並加強延伸威懾。” 在朝鮮通過“核先發制人攻擊法制化”和接連發射彈道導彈，使針對韓國的戰術核武器威脅達到高潮的情況下，尹錫悅的表態是否會引發對核武裝論的重新討論備受關註。但總統室相關人士表示：“現在很難斷定會出現什麽局面，所以可能包括這壹點，”“這和迄今為止的立場沒有太大的變化。”

한국어