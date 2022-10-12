ZOZO錦標賽明日開打，金柱亨挑戰PGA巡回賽兩周連續奪冠. October. 12, 2022 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 金柱亨（20歲•照片）將出戰從13日開始在日本千葉縣印西市的阿卡迪亞高爾夫習誌野鄉村俱樂部（70桿）舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽ZOZO錦標賽，挑戰連續兩周的冠軍。據悉，此次大賽是2019年“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）創造巡回賽最多勝記錄（82勝）的比賽。 在10日結束的PGA巡回賽聖地兄弟會兒童醫院公開賽上，金柱亨創下了巡回賽歷史上第二年輕（20歲零3個月19天）和歷史上第三個無柏忌冠軍。11日，PGA巡回賽官網公布了預測ZOZO錦標賽冠軍候選人的力量排名，將金柱亨推到了第2位。這壹排名比去年該大賽的冠軍、日本選手松山英樹（30歲）高出壹個名次。PGA巡回賽方面表示，“金柱亨真的很厲害。特別是他雖然成功了，但是不失謙遜的樣子非常鼓舞人心。” PGA巡回賽在官方社交網絡服務（SNS）上傳了金柱亨從日本機場入境的視頻，表現出了高度關註。體育博彩網站“Action Network”預測稱，此次大賽中金柱亨的奪冠賠率是所有選手中第二低的，為+1600（投註100時可以拿到1600），奪冠概率很高。 PGA巡回賽和Action Network將任成宰（24歲）指定為本次大賽奪冠可能性最大的選手。任成宰在此次大賽中排名第壹，Action Network賠率+900（投註100時可以拿到900），冠軍賠率最低。PGA巡回賽方面預測稱，“雖然任成宰是從7月末開始最火熱的選手之壹，但是他上壹次奪冠已經是壹年前的事情了。”任成宰在2021~2022賽季最後5場比賽中3次並列亞軍。他在聖地兄弟會兒童醫院公開賽上也獲得了第7名，壹直接近冠軍。在2019年該大賽上他也獲得了並列第三名。金柱亨和任成宰將在第1、2輪比賽中與澳大利亞的卡梅隆•戴維斯（27歲）同組進行比賽。 金時元（27歲）、李京勛（31歲）也將參加本次比賽。如果4名韓國選手中有1人能在在此次大賽上奪冠，就可以看到PGA巡回賽歷史上韓國選手首次連續2周奪冠的場面。到目前為止，在PGA巡回賽上，共有9名韓國選手獲得了23個冠軍，但至今為止還沒有出現過連續2周奪冠的情況。本次大賽不設中途淘汰線（前兩輪之後被淘汰任何選手），共有78人參賽。雖然世界排名前五的選手都不參賽，但世界排名第6位的贊德•謝奧菲勒（29歲）、排名第9位的科林•森川（25歲•以上美國）等將出戰。

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