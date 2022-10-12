出口壹落千丈……今年累計貿易逆差達327億美元. October. 12, 2022 07:39. by 崔惠? herstory@donga.com. 進入本月以來，截止到10日，貿易收支出現了38.25億美元的逆差，今年累計貿易逆差更是超過了300億美元。隨著半導體和對華出口減少，本月出口比壹年前銳減了20%以上。 據關稅廳11日透露，本月1日至10日的出口額（通關標準暫定值）為117.97億美元（約16.95萬億韓元），比壹年前減少了20.2%。雖然開工天數為5天，比去年同期（5.5天）少0.5天，但日均出口額減少了12.2%。如果本月出口額減少，自2020年10月以後，時隔2年將轉換為出口減少。按品種來看，主力出口商品半導體出口比1年前減少了20.6%。從出口國家來看，對最大貿易國對中國的出口減少了23.4%。 據統計，進入今年以來，截止到本月10日，累計貿易逆差達327.14億美元。以年度為基準，赤字規模比1996年（206.24億美元）多出120.9億美元。按照目前的趨勢，自2008年全球金融危機（132.67億美元）後，時隔14年再次出現貿易逆差的可能性很大。 韓國開發研究院（KDI）在當天發表的《10月經濟動向》中表示：“由於對外條件的惡化，出口以半導體為中心持續低迷，經濟恢復勢頭受到制約。”

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