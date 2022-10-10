毒品滲透到遊樂場，要與毒品進行“戰爭”直至被徹底根除. October. 10, 2022 07:55. . 截至今年8月，警方共查獲毒品犯罪嫌疑人8497人，已超過2018年全年毒品犯罪人數（8107人）。毒品犯罪者的檢舉率只有5%至10%，據推算，實際上至少有8萬人與毒品有關。有證言稱，在兒童遊樂場從外國人手中接過毒品的大學生被抓獲，現在在俱樂部或娛樂場所等可以輕松買到毒品。毒品滲透到了生活空間附近。因此，不分公司職員、軍人、家庭主婦等職業、性別、年齡，都在接觸毒品。 尤其令人擔憂的是初犯比率正在持續增加。2018年，初犯在全體毒品犯罪者中所占的比重為72.3%，但今年上升到了81.2%。也就是說，新進入毒品市場的人正在迅速增加。今年被檢舉的毒品犯罪者中10多歲、20多歲的人占三分之壹，最近10年間10多歲毒品犯罪者增加了11倍，年輕人沈迷於毒品，這壹點也令人擔憂。毒品沒有“壹次”。由於毒品中毒性很強，他們壹生中很有可能無法擺脫毒品的沼澤。 隨著毒品交易的舞臺逐漸轉移到網絡空間，調查變得更加困難。賣家和買家通過暗網或Telegram等進行接觸，貨款用虛擬貨幣支付等，為躲避調查機關的追蹤而采取的手法陸續登場。黑網甚至出現了中介毒品銷售的網站。毒品傳遞經常使用在特定場所藏匿毒品就會找到的“投擲手法”或國際郵件，因此很難揭發。為了應對不斷進化的毒品犯罪，急需擴大調查能力和改善調查方法。 檢警也認識到事件的嚴重性。檢察總長李元錫7日表示：“已經超過了臨界點”，並表示將與相關機關展開聯合調查。警方將8~10月定為毒品犯罪集中管制期間，逮捕了吸食冰毒的名作曲家等。但是，僅憑壹次性的管制，根本不可能徹底根除毒品犯罪。即使抱著打“戰爭”的覺悟堅持不懈地進行管制，也無法保證取得成果，這就是毒品犯罪。如果不能阻止毒品的擴散，原本只認為是其他國家的事情的“毒品日常化”在韓國也遲早會發生。

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