俄羅斯“核心補給線”克裏米亞大橋發生爆炸……外媒稱“普京的災難”. October. 10, 2022 07:54. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 當地時間8日，連接俄羅斯和克裏米亞半島的唯壹大橋克裏米亞大橋發生疑似烏克蘭攻擊的爆炸，導致大橋部分倒塌。據外電分析，克裏大米大橋不僅是俄羅斯軍隊在烏克蘭南部戰線的核心補給線，而且象征著俄羅斯2014年強制吞並烏克蘭領土克裏米亞半島，它的倒塌令俄羅斯總統普京遭受了嚴重的打擊。 據俄羅斯當局和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，當天上午6時左右，從俄羅斯本土通過克裏米亞大橋駛向克裏米亞半島的卡車發生爆炸。因該事故，克裏米亞大橋通往克裏米亞半島的車用橋梁上板數十米區間坍塌，道路被中斷。汽車橋梁旁的鐵路橋梁也著火，裝載石油從俄羅斯開往克裏米亞半島的7輛貨列的油罐車發生爆炸。據悉，死亡人數為3人，是卡車司機和爆炸當時經過卡車旁的車輛乘客。據美國《紐約時報》和《華盛頓郵報》報道，壹名不願透露姓名的烏克蘭高層官員表示：“烏克蘭情報機關SBU策劃了此次爆炸。”烏克蘭政府對此沒有發表正式立場。俄羅斯當局說烏克蘭的卡車炸彈爆炸了。 克裏米亞大橋自2月俄羅斯入侵烏克蘭後，壹直起到了向烏克蘭南部戰線上的俄羅斯軍隊供應兵器、彈藥等軍需品和燃料的最重要通道作用。普京在強制吞並克裏米亞半島後的2018年大橋開通活動中，曾親自駕駛卡車通過大橋。由此可見，它是俄羅斯強制吞並克裏米亞半島的象征。《華盛頓郵報》報道說：“火球滾到了普京的王冠寶石上，”“這對普京來說是戰略性、象征性的災難。” 主要外媒和專家們預測，當地時間8日發生的克裏米亞大橋爆炸事件將使入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊和普京總統面臨更大的困境。因為最近烏克蘭軍隊在南部和東部戰線陸續奪回俄羅斯軍隊占領地等，戰場趨勢正在發生變化。這種情況下，俄羅斯軍需物資核心補給線受到了嚴重的打擊，戰況變得更為不利。有分析認為，在70歲生日後的第二天，普京就因象征2014年強制吞並克裏米亞半島的克裏米亞大橋坍塌而蒙羞，有可能動用核武器進行報復。○ “俄軍戰爭能力受到打擊是不可避免的” 克裏米亞大橋爆炸後公開的監控錄相視頻中，充分展現了爆炸的威力。上午6點左右，通過克裏米亞大橋從俄羅斯駛向克裏米亞半島的壹輛貨車突然發出閃光和火紅的火焰。火焰不僅覆蓋了通往克裏米亞半島的四車道汽車用頂板，還完全覆蓋了對面的車用頂板和邊上的鐵路用頂板。爆炸發生地點前後數十米的橋梁上板坍塌，鐵路和經過該橋的15節車廂的貨物列車也著了火。網上不斷上傳拍攝冒著黑煙燃燒的克裏米亞大橋的視頻。 俄羅斯當局在結束滅火後表示，克裏米亞大橋鐵路將從當天下午8時開始恢復通行，車輛通行也采取了利用沒有倒塌的對面橋梁進行通行的措施。據俄羅斯當局統計，包括卡車司機在內，包括爆炸時卡車旁邊車輛上1名男子在內，共有3人死亡。俄方沒有特別提及卡車司機的身份或狀態。卡車上的爆炸物種類和卡車司機是否知道爆炸物也尚未公開。 西方外電認為，此次爆炸使俄羅斯軍隊遭受了嚴重的打擊。克裏米亞大橋是連接俄羅斯和克裏米亞半島的唯壹陸路。據《紐約時報》報道，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，利用克裏米亞大橋鐵路向在赫爾松州和紮波羅熱州戰鬥的部隊運送兵器、彈藥和燃料等。據外電分析，從俄羅斯的立場上看，雖然也有利用經過烏克蘭東南部梅利托波爾的鐵路或利用船只或航班補給軍事物資的第二方案，但從安全性和運輸容量等方面考慮，利用克裏米亞大橋鐵路是最有利的。因此，自2月戰爭爆發以來，烏克蘭軍隊壹直威脅要摧毀克裏米亞大橋。《紐約時報》報道說：“如果克裏米亞大橋的通行受到影響，俄軍在烏克蘭南部地區的能力必然會受到很大影響。”○ 擔心普京動用核武器作為報復手段 烏克蘭當局似乎承認此次爆炸是由烏克蘭情報機關SBU制造的。SBU在爆炸發生後在推特上引用烏克蘭著名詩人的詩句寫道：“淩晨時分，橋梁正在美麗地燃燒”，“克裏米亞半島的夜鶯將迎接SBU”。烏克蘭總統助理米哈伊洛·波多利亞克當天在推特上寫道“克裏米亞、橋梁、開始”，“必須摧毀壹切非法的東西”。烏克蘭國家安全事務助理奧列克西·達尼洛夫在推特上上傳了燃燒的克裏米亞大橋照片和好萊塢女演員瑪麗蓮·夢露演唱“總統生日快樂”的畫面合成視頻，嘲弄了前壹天迎來70歲生日的普京。 俄羅斯似乎有些驚慌失措。俄羅斯國防部表示此次爆炸不會對俄軍補給產生任何影響，但同時對克裏米亞半島居民采取了每人只能購買3公斤食品等限制措施。 更何況，站在普京的立場來看，在70歲生日的第二天，像自己的象征物壹樣的克裏米亞大橋遭到攻擊，更加有傷自尊。英國《衛報》分析稱，“克裏米亞大橋比美國自由女神像（93米）還要高，被俄羅斯媒體稱為‘世紀建築’，”“這是普京總統主導的基礎設施項目王冠上的寶石。”《華盛頓郵報》指出，克裏米亞大橋超越了吞並克裏米亞半島，包含著恢復“失去的俄羅斯”的野心。普京在2018年5月大橋開通後，還親自駕駛翻鬥車過橋。 越來越多的人警告說，處於守勢的俄羅斯和普京可能動用核武器進行極端報復。《紐約時報》報道說：“克裏米亞大橋遭到破壞，讓人對普京總統的指揮力和俄羅斯內部控制力產生了疑問，”“普京總統不管用什麽方式都要應對的可能性增大。”美國有線電視新聞網（CNN）也就此次爆炸事故表示：“這可能會成為幫助普京總統做出‘錯誤決定’的契機。”

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