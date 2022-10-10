這壹次，朝鮮深夜發動挑釁……向東部海域發射兩枚短程彈道導彈. October. 10, 2022 07:55. by 申鎮宇記者、華盛頓=常駐記者文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 朝鮮9日周末深夜向東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。朝鮮在勞動黨創建紀念日（10日）前壹天進行了突襲挑釁。這是朝鮮時隔3年零2個月首次深夜發射導彈。特別是，包括此次在江原道（朝鮮地區）文川壹帶進行挑釁，朝鮮在最近半個月裏在6個地區進行了7次集中挑釁。有評價認為，朝鮮國務委員會金正恩展示了隨時隨地都可以發射導彈的戰術能力，露骨地提高了韓半島的緊張程度。 據韓國軍聯合參謀本部透露，朝鮮從當天淩晨1時48分起在文川壹帶發射了兩枚短程導彈。導彈飛行高度為90公裏，速度為音速5倍（5馬赫），飛行350公裏後墜入東部海域。韓國軍方認為此次導彈是超大型火箭炮（KN-25）。但日本防衛省相關人士當天表示：“包括潛射彈道導彈的可能性在內，正在進行調查。” 這是朝鮮自2019年8月在鹹鏡南道靈興發射導彈後首次進行深夜挑釁。在最近的7次導彈挑釁中，朝鮮不僅發射了KN-25導彈，還混合了朝鮮版“伊斯坎德爾”（KN-23）、“火星-12”型中程彈道導彈，展示了打擊韓國、日本和美屬關島的能力。朝鮮的此次挑釁直接被看作是針對再次向韓半島展開的美國“裏根”號核動力航母（CVN-76）等的武力示威。“裏根”號為應對朝鮮的洲際導彈挑釁，5日返航，參加了7日至8日的韓美聯合軍演。朝鮮國防省發言人8日針對這壹情況表示：“我們的武裝力量對此非常重視。” 韓國總統室國家安保室當天召開國家安全保障會議常任委員會會議，強烈譴責說：“朝鮮的挑釁行為明顯違反了聯合國安理會決議，也是加劇韓半島和地區緊張局勢的行為。”美國國務院當天就朝鮮挑釁問題回答本報提問時表示：“美國譴責朝鮮發射彈道導彈，”“這違反了聯合國安理會決議案，是對朝鮮鄰國和國際社會的威脅。”

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