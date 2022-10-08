朝鮮居然也搞戰鬥機示威……要堅決應對，也要警惕偶發沖突. October. 08, 2022 07:32. . 隨著朝鮮的挑釁越來越大膽，軍事緊張進壹步升級。朝鮮前天上午混合發射了射程各異的兩種短程彈道導彈，下午還動員12架轟炸機和戰鬥機進行編隊飛行和射擊訓練，進行了空中威脅示威。對此，韓軍緊急出動30多架戰鬥機進行應對，在東部海域舉行了美軍核動力航空母艦參加的韓美日、韓美聯合軍演。 朝鮮的空中武力示威非常罕見。在航空油不敷使用的情況下，還動員數十年前的老舊機種進行轟炸演習，這是此前從未見過的新挑釁形態。面對韓美、韓美日的回應聯合演習和戰略資產的展開，朝鮮打算動員壹切可能的威脅手段，繼續對外威脅性武力炫耀，要壹條道走到底。照此下去，發射威脅美國本土的遠程導彈和強行舉行第七次核試驗也只是時間問題。 此次緊張局面比韓半島陷入戰爭危機的5年前更加危險。遏制朝鮮沖動的國際制裁和施壓裝置處於停止功能狀態，擁有最多核武器的俄羅斯也威脅說，將立即使用核武器。朝鮮有信心借助世界性的新冷戰對決，會得到中國和俄羅斯的庇護。與此相對應的韓美日三角體制的鞏固化使韓半島成為“朝中俄-韓美日”對抗的最前線。 最令人擔憂的是，朝鮮有可能執意越界進行局部挑釁。朝鮮有可能在非軍事區內引發槍擊事件，或越過陸上軍事分界線、海上“北方界線”進行炮擊。特別是，朝鮮很有可能故意誘導沖突，或采取可以推卸責任的巧妙伎倆。要做好周密的應對準備，堅決應對盲目的挑釁，挫敗朝鮮的意誌。 同時，韓國政府和軍方應該表現出沈著應對的危機管理力量，避免意外沖突擴大。目前的對抗局面在短期內不會得到緩解。應該啟動對朝監視偵察力量，預估挑釁者的下壹步行動，以果斷而節制的應對讓朝鮮疲憊不堪，並耗盡其資源。“通過實力實現和平”不是粗暴的炫耀力量，而是以堅定的態勢形成的持久戰。

한국어