在野黨指責“總統室監查”……下周告發崔載海和俞炳浩. October. 08, 2022 07:32. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主黨把西部海域公務員被殺事件相關的監查院監查定性為“總統室監查”，將告發監查院院長崔載海（音）和監查院事務總長俞炳浩（音），並開始考慮是否進行國政調查。相反，國民力量黨聲討稱：“（共同）民主黨以監查院要求對文在寅前總統進行書面調查為借口，專門搞政治鬥爭。”面對11日舉行的監查院監查，朝野政黨之間的矛盾達到了最高潮。 共同民主黨院內代表朴洪根7日在國會召開的最高委員會議上抨擊稱：“（監查院監查）只能看作是總統室總策劃、監查院承包實施的總統室和監查院門、‘總監門’。”共同民主黨計劃12日向高級公職人員犯罪調查處告發崔載海等人。朴洪根還表示：“如果繼續回避崔院長辭職、俞事務總長解職以及嚴格的調查，（共同）民主黨為了追究擾亂國紀的責任，不得不考慮根據國會法的聽證會或國政調查等程序。” 共同民主黨發言人金宜謙在最高委員會結束後會見記者時表示：“正如（俞事務總長的）短信事件所暴露的那樣，所有標靶和政治監查背後都有總統，”“包括（俞事務總長發短信的）總統國政企劃首席秘書李寬燮在內，總統室相關人士也將壹同告發。”該黨國會議員全在秀當天也在CBS壹檔廣播節目中抨擊稱：“這位（俞事務總長）對政治失去了視線，現在完全不清醒。” 在野黨之所以在尹錫悅政府首次國政監查初期將火力集中在監查院，是因為這壹問題正在演變成前、現政權的沖突。共同民主黨相關人士表示：“監查院強行對文前總統進行侮辱性監查等，政治偏向性突出，監查院問題成為此次國政監查的核心。”共同民主黨除了申正勛議員在上個月14日代表提議修訂《監查院法》、規定監查院在履職時有義務保持政治中立之外，還準備提出進壹步細分監查院著手監查等規定的法案。 相反，國民力量黨指責共同民主黨以監查院監查等為借口，給國政監查搞成政治鬥爭。國會法制司法委員會所屬的國民力量黨委員們當天發表聲明批評稱：“（共同）民主黨表面上主張進行政策國政監查、民生國政監查，但巧妙地利用議事進行發言和身份發言，把監查院對文前總統的監查作為問題，經常（在法司委）進行政治鬥爭。”

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