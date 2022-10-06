讀信的女人. October. 06, 2022 07:49. . “秋天我會寫信的”，這是歌手崔良淑演唱並大受歡迎的《秋天的信》的第壹小節。雖然該歌曲發表於1971年，但此後眾多歌手進行翻唱，受到了超越世代的喜愛。這首著名的韓國歌曲令人想起17世紀荷蘭畫家約翰內斯•維米爾的畫作。 維米爾似乎確實喜歡信。雖然他留下的作品只有35幅，但是畫了幾幅以信為主題的畫。這幅畫中也出現了讀信的金發少女。是相愛的戀人送來的嗎。打扮得優雅的少女怕錯過任何壹個字，眼睛都固定在信上，臉頰也漲得通紅。從敞開的窗戶照進來的陽光使她紅潤的臉頰更加突出。蓋在桌子上的高級地毯皺巴巴的，斜立著的碟子上散落著水果。 窗戶通常象征著通向外面世界的通道。開放的窗戶可能意味著女性擺脫社會制約或家庭的渴望。水果意味著肉體上的愛，但湧出的水果可以解釋為外遇。也許寄信人是壹個與她有著暗昧關系的男人。 這幅畫從1742年開始被德國德累斯頓繪畫美術館收藏，但現在已不復存在。因為形象發生了變化。而且也不是原件。畫家死後，畫作因再塗壹層而變形的事實被揭露後，從2018年開始展開了大規模的復原工作。2021年復原結束後公開的畫是什麽樣子呢？天啊！畫著光禿禿的丘比特的大型繪畫充滿了墻壁。 觀眾們的反應會如何呢？愛情的神秘感掌握了墻壁空間，而且對復雜的結構感到失望的人更多。也有人要求恢復到以前的畫面。正如《秋天的信》中“孤獨的女人很美麗”的歌詞壹樣，畫中的少女看起來不再孤獨，也不再肅靜，因此也許更加失望。

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