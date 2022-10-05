美國切斷尖端半導體對華出口……韓國企業有可能遭受打擊. October. 05, 2022 07:33. by 華盛頓=常駐記者文炳基、朴賢益記者 beepark@donga.comweappon@donga.com. 據悉，美國拜登政府最早將於本周出臺對中國的高強度半導體出口限制。也就是說，為了切斷用於人工智能、超級計算機等的半導體出口到中國，將采取所謂的“華為式制裁”。這意味著，就像對世界最大通信設備企業中國華為的制裁壹樣，將阻止使用美國技術的企業向中國出口半導體。因此，有人擔心，生產高性能存儲器半導體等的韓國企業也將不可避免地受到打擊。 《紐約時報》當地時間3日援引精通半導體限制的消息靈通人士的話報道說：“將對多數中國企業和研究所實施華為式的制裁，”“使用美國產技術的半導體企業未經美國政府許可，將禁止向中國銷售半導體。”《紐約時報》報道說：“這將成為拜登政府阻止中國接近尖端半導體技術的最強有力的措施。” 據悉，被列為制裁對象的半導體技術包括人工智能、超級計算機以及相關數據中心使用的高性能顯卡等。據悉，美國還將對中國國營半導體企業“長江存儲”等多家中國半導體企業和研究所等進行制裁。 半導體產業相關人士表示：“從人工智能到存儲器，如果限制範圍是全面的，將對用於生產人工智能的顯卡中使用的高性能存儲器半導體等韓國半導體企業產生相當大的影響。”大韓商工會議所產業政策組長金文泰（音）表示：“最近半導體庫存劇增和價格下降的情況下，擔心（美國的措施）會不會成為增加企業不確定性的風險。”

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